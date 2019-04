Ny direktør i Bryggeriforeningen

Stand Up Trondheim – Stand Up Til Folket 1–0 5

Svensk politibetjent tiltalt for å ha forvoldt Eric Torells død - to andre tiltalt for tjenestefeil

To svenske politifolk tiltales etter at mann med Downs syndrom ble skutt og drept

Svensk politibetjent tiltalt for å ha forvoldt Eric Torells død - to andre tiltalt for tjenestefeil

Saken oppdateres.

Petter Nome gir seg etter ti år i direktørstolen, og Erlend Vagnild Fuglum fra Grong overtar direktørjobben. Fuglum kommer fra stillingen som nordisk kommunikasjonsdirektør i Santander. Han har tidligere vært en sentral politiker i Senterpartiet og partner i First House.

LES OGSÅ: Trondheimsbryggeri tar opp konkurransen med de store

I en pressemelding sier Fuglum at hans viktigste ambisjon i stillingen er at politikerne skal gi næringen den anerkjennelsen de fortjener, og at det skal føres en politikk som tilrettelegger for produksjon i Norge.

– Vi driver verdiskaping og kulturbygging gjennom produkter folk har følelser for. Spørsmålet er om politikerne brenner like mye for at disse produktene faktisk skal produseres i Norge, sier Fuglum.

Fuglum har som utdanning grunnfag i statsvitenskap og bachelor i informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

LES OGSÅ: Dårligste brussalg på ti år i 2018: Skylder på «verdens høyeste» avgifter

Petter Nome gikk av som direktør i Bryggeriforeningen ved nyttår, og har gått over i en rådgiverstilling. Foreningen har rundt 140 medlemsbedrifter.