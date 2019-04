Stadig flere nordmenn rammes av mer enn én krefttype

Saken oppdateres.

For 30 år siden hadde til sammen 293 nordmenn fått to eller flere kreftdiagnoser i løpet av et år, ifølge NRK.

I 2017 var tallet 1.146 – nesten fire ganger så høyt, viser tall fra Kreftregisteret.

En forklaring på den markante økningen er at nordmenn i større grad enn før overlever den første kreftdiagnosen. I tillegg blir nordmenn stadig eldre og risikoen for å bli rammet av sykdommen øker i takt med alderen, ifølge Kreftregisteret.

– Sjansen for å overleve den første kreftsykdommen er mye høyere nå enn den var for 30–40 år siden. Dermed er det nå flere som rekker å få både kreft nummer to og tre, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Hun understreker at det å bli rammet av kreft må betegnes som uflaks, men at man kan gjøre egne tiltak for å forebygge ny kreft. Å slutte å røyke, være fysisk aktiv, bedre kostholdet, samt å drikke mindre alkohol trekkes fram som relevante tiltak for å minske risikoen for å bli rammet på nytt.