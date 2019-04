Saken oppdateres.

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge opplyser at bergingen er forventet å ta noen timer, og at veien vil bli stengt i begge retninger ved Kvikneskogen i Hedmark - rett sør for fylkesgrensen til Trøndelag.

Alternativ rute er E6 gjennom Gudbrandsdalen, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Politiet i Innlandet opplyste klokken 16.45 mandag at et vogntog hadde kjørt av veien, og lå på siden på stedet.