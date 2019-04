Stenger trafikkstasjoner og kjøretøytjenester i fire dager

To menn dømt til fengsel for bruktbilsvindel

Saken oppdateres.

Kjøretøytjenestene til Statens vegvesen vil være nede over hele landet i disse fire dagene. Årsaken er at vegvesenet legger om til nytt motorvognregister. Det betyr at opplysninger om 11 millioner kjøretøy skal over fra et gammelt til et nytt system.

- Beklager

Det betyr at det ikke blir mulig å levere salgsmelding for bil, betale omregistreringsavgift, avregistrere eller omregistrere kjøretøy, eller kjøpe prøveskilter.

Mange trafikkstasjoner vil holde stengt i disse dagene.

- Vi beklager at vi er nødt til å stenge tilgangen til tjenestene såpass lenge. Det er et 40 år gammelt system som skal fornyes, samtidig som vi skal installere og teste nye løsninger, sier Erik Johannessen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Skal gjøres digitalt

To viktige endringer trer i kraft fra 29. april:

Fra 29. april må omregistrering av bil skje digitalt ved hjelp av de digitale selvbetjeningsløsningene til Statens vegvesen. Det er ikke lenger mulig å betale avgiften på en trafikkstasjon.

Hvis man leverer salgsmelding på papir, må man legitimere seg, enten digitalt eller ved å møte opp på en trafikkstasjon.

- Det raskeste er å betale omregistreringsavgiften direkte på vegvesen.no/omregistrering. Da kan du samtidig skrive ut et midlertidig vognkort og ta bilen i bruk med en gang, så fremt du også har forsikringen i orden, sier Lars Normann Leivseth Johansen i Skatteetaten.

Årlig leveres omlag en million salgsmeldinger for bil, og 1,2 millioner kjøretøy skifter eier hvert år, opplyser Statens vegvesen.

