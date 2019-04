Mann skutt og drept i Finnmark

Her anbefaler de at den nye Mathallen bygges

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 5.30.

Da politiet kom fram, fant de mannen hardt skadd og forsøkte gjenopplivning på stedet. Mannen, en 40-åring bosatt i Mehamn, døde kort tid etterpå.

Bakgrunnen for hendelsen er foreløpig ikke kjent. Politiet opplyser i en pressemelding at de ikke har noen mistenkte i saken.

– Politiet har iverksatt en omfattende etterforskning med tekniske og taktiske undersøkelser og etterforsker saken som drap. Politiet har sikret åstedet og vil iverksetter kriminaltekniske undersøkelser på stedet, opplyser politiet.

En halvtime etter at politiet mottok meldingen, fikk de en annen melding om en bil som var kjørt i grøfta noen kilometer unna.

– To personer ble observert gående fra stedet. Det er for tidlig å si om det er en sammenheng mellom de to hendelsene, men politiet er i interessert i opplysninger om trafikkulykken og de to personene som skal ha vært involvert i den, skriver politiet videre.