To menn pågrepet etter drap i Mehamn

Saken oppdateres.

De to ble pågrepet i en politiaksjon mot et hus tettstedet Gamvik like før klokken 11, og det skjedde uten dramatikk, opplyser Finnmark politidistrikt.

– Den ene personen som er pågrepet, er siktet for å ha skutt en mann i Mehamn tidligere på morgenen lørdag. Siktede er en 35 år gammel mann bosatt i Mehamn. Det er en relasjon mellom avdøde og siktede. Politiet ønsker ikke å gå i detalj nå på hvilken relasjon det er snakk om, heter det i en pressemelding.

– Den andre pågrepne er en 32 år gammel mann som var sammen med siktede. Politiet vil undersøke nærmere hvordan og på hvilken måte han har vært involvert i hendelsen, opplyser politiet videre.

Stor politiaksjon

Politiet fikk meldingen om at en mann var skutt like før klokken 5.30 lørdag morgen.

Mannen ble funnet hardt skadd i et bolighus i Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men han døde kort tid etterpå.

Det ble deretter satt i gang en stor politiaksjon for å forsøke å finne gjerningspersonene.

Som et drap

– Vi etterforsker saken som et drap og har satt inn alle ressurser på å forsøke å finne eventuelle gjerningspersoner som står bak dette, sa lensmann Tarjei Leinan Mathiesen i Porsanger lensmannsdistrikt til NTB ved 10-tiden.

En drøy halvtime etter at politiet mottok meldingen om den skutte mannen, fikk de en annen melding om en bil som var kjørt i grøfta noen kilometer unna.

Politiet setter trafikkulykken i forbindelse med hendelsen i Mehamn, opplyser politiet.