Setter opp ekstra flyavganger mellom Trondheim og Oslo

Saken oppdateres.

Både lørdag og søndag satte Norwegian opp ekstra innenriksflyvninger, og i en pressemelding varsler flyselskapet at de nå gjør det samme også mandag og tirsdag.

Ifølge flyselskapet skjer det etter «stor pågang og mange henvendelser fra passasjerer».

Blant annet setter de opp en ekstra avgang fra Oslo til Trondheim i syvtiden mandag morgen, i tillegg til en flyvning tilbake på samme strekning halvannen time senere.

Tirsdag kveld setter de opp to ekstra avganger fra Oslo til Trondheim, og to avganger tilbake på samme strekning.

Høyere priser

Adresseavisen fortalte fredag at Norwegian hadde skrudd opp prisene etter at pilotene i SAS gikk ut i streik. Et søk på Norwegians nettsider søndag ettermiddag, viste at de billigste flybillettene mellom Trondheim og Oslo på mandag koster 2499 kroner én vei.

- Dette er priser som styres av tilbud og etterspørsel. Når det er stor pågang, så er det naturlig at prisene går opp, sa kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson hos Norwegian på fredag.

Rundt 1500 piloter hos SAS i Norge, Sverige og Danmark er i streik etter at det ble brudd i forhandlingene natt til fredag.

SAS varslet på søndag at til sammen 1213 flyvninger mandag og tirsdag hadde blitt kansellert som følge av pilotstreiken, og at i underkant av 110 000 passasjerer ville bli rammet på grunn av disse kanselleringene.

- Stor medlidenhet

Fra fredag til og med søndag var over 1500 flyvninger kansellert, og det er anslått at 170 000 passasjerer i Norden rammes om streiken varer gjennom hele helgen.

- Vi har stor medlidenhet overfor passasjerene og beklager på det sterkeste overfor dem, sa informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB på søndag.

Han opplyste at 282 SAS-flyvninger ville gå som normalt søndag.