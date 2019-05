150 norske biler stanset av tysk politi – anklaget for ulovlig bilrace

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg presenterte sin nye eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug på slottsplassen nå i formiddag.

Sylvi Listhaug tar over posten til partifelle Åse Michaelsen, som har vært Norges første statsråd for eldresaker.

- Jeg ønsker Sylvi velkommen tilbake til regjeringen. Dette er jo et område hun kjenner veldig godt, også fra tiden som eldrebyråd i Oslo, sa statsminister Erna Solberg i formiddag.

Ikke aktuell som justisminister

Erna Solberg karakteriserte sin «nye» statsråd som flink og handlekraftig, og knyttet utnevnelsen til at Listhaug nå i helgen rykker opp som ny, fast nestleder i Frp.

På spørsmål om hvor lenge en mistillit fra Stortinget varer, påpekte Solberg om at det faktisk aldri kom til uttalt mistillit i Stortinget.

- Jeg vil også minne om at Jonas Gahr Støre sa at mistillit kunne unngås om Listhaug fikk et annet oppdrag i regjeringen. I så måte har jeg fulgt opposisjonens oppfordring, sa Solberg.

Statsministeren understreker også at KrF ga uttrykk for det samme.

- Jeg vet hva hun er god for, sier Solberg, som opplyste at det ikke var aktuelt å vurdere Listhaug som ny justisminister.

Varslet flytting i går

Dagens utnevnelse kommer overraskende. I et stort intervju med Aftenposten denne uken, sier Listhaug at avgangen som justisminister «var det beste som kunne skjedd meg».

I et intervju med Sunnmørsposten gitt i går fortalte Listhaug at hun og familien skal flytte hjem til hjemstedet Ørsta på Sunnmøre, der barna skal begynne på skolen fra høsten.

- Norsk politikk har blitt en barnehage, fastslo Sylvi Listhaug da hun for ett år siden måtte gå av som justisminister for ett år siden.

Hun ble tvunget av justisministertaburetten på grunn av et kontroversielt Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet for et drøyt år siden.

- KrF uten ryggrad

Avskjeden var spektakulær. Hun unnlot å takke statsministeren for tilliten hun hadde fått i to ulike statsrådsposisjoner, og skjelte ut media og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Søre etter notene.

- Målet i valgkampen var å holde Støre vekk fra statsministers kontor, og det er fortsatt målet. Han er ikke egnet til å være statsminister i Norge. Jeg er glad Siv Jensen og resten av partiet støtter meg, men jeg vil ikke at Frp skal miste makt. Derfor går jeg av, sa Listhaug i sin avskjedstale.

Heller ikke det som skulle bli Frps regjeringspartnere, KrF, slapp unna.

- Et parti totalt uten ryggrad. Det er et parti uten styring og uten vei videre, sa Listhaug om KrF.

Etterfølger Sandberg

Listhaug har vært konstituert nestleder i Fremskrittspartiet siden Per Sandberg trakk seg fra vervet etter at han måtte gå av som fiskeriminister.

Listhaug blir formelt valgt, i henhold til innstillingen, under landsmøtet på Gardermoen denne helga.

Den påtroppende nestlederen har vært både landbruks- og matminister og innvandrings- og integreringsminister.