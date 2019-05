Listhaug-oppfordring til Frp: Ta en vakt på sykehjem

13 kjørte for fort

Saken oppdateres.

Listhaug holdt lørdag sin første tale etter at hun ble utnevnt til ny eldreminister. Til Fremskrittspartiets landsmøte erklærte hun at eldreomsorg er grunnen til at hun ble politiker.

– Jeg har alltid vært ekstremt glad i eldre, sa Listhaug.

Hun slår fast at både ministre og lokale folkevalgte skal ha en ombudsrolle for vanlige folk.

– Det handler om å være ute blant folk, vite hvor skoen trykker. Å være ute på sykehjem, se utfordringene, se hva vi politikere kan gjøre noe med. Å være ombud handler om at vi aldri skal akseptere at mennesker blir utsatt for ubehøvlet oppførsel fra administrasjonene i kommunene. Vår jobb er å endre systemet, sa Listhaug.

