Rabiessmittet pasient i Førde er død

Saken oppdateres.

– Pasienten ble bitt av en hund under en ferietur i Sørøst-Asia for to måneder siden og har blitt gradvis dårligere, het det i en pressemelding fra Helse Førde lørdag.

Kvinnen døde tidlig mandag kveld. Ifølge NRK er hun i 20-årene.

De opplyste da at pasienten var alvorlig syk, men ønsket ikke å kommentere tilstanden utover det.

Også flere andre i reisefølget skal ha vært i kontakt med hunden. Disse følges opp av Folkehelseinstituttet.

Angriper nervesystemet

Rabies er en svært alvorlig virussykdom som angriper nervesystemet, og som smitter fra dyr til mennesker. Sykdommen kalles også hundegalskap. Det er ikke rapportert at rabies smitter mellom mennesker.

Sykdommen starter med smerter og ubehag rundt bittstedet. Deretter følger uro, depresjon og angstanfall. Og videre voldsom hyperaktivitet, aggresjon, hyperventilasjon, økt spyttsekresjon og krampeanfall. I noen tilfeller inntrer lammelser og koma uten forutgående kramper, ifølge Folkehelseinstituttet.

Ikke påvist i Norge siden 1815

Rabies er en av sykdommene man kan vaksinere seg mot etter mulig smitte. Ifølge FHI må vaksinen gis omgående, også med minimal kontakt med spytt.

Det anbefales at man unngår kontakt med fremmede hunder, katter og andre pattedyr i områder hvor det forekommer rabies. I Norge bør kontakt med flaggermus unngås.

Forekomst av rabies er vanlig i store deler av verden, men i Norge har rabies ikke vært påvist hos mennesker på fastlandet siden 1815, ifølge Folkehelseinstituttet.

Fakta om rabies Dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr. Sykdommen overføres via kroppsvæske, normalt som følge av bitt. Rabies kalles ofte også hundegalskap.

I industrialiserte land er sykdommen hovedsakelig å finne hos ville dyrearter, men sykdommen kan spres til husdyr og mennesker. Det er ikke rapportert at rabies smitter mellom mennesker.

På verdensbasis dør mellom 50.000 og 70.000 mennesker av sykdommen hvert eneste år.

I Norge har ikke rabies vært påvist hos mennesker på fastlandet siden 1815. Det siste tilfellet hos dyr på fastlandet var i 1826.

Ved bitt må såret umiddelbart vaskes med såpe, og behandling med vaksine og medisin settes i gang så raskt som mulig. Uten behandling vil sykdommen vanligvis bryte ut etter tre til tolv uker. Det tar sjelden lengre tid enn et år.

Symptomer er smerter eller ubehag rundt bittstedet, feber, hodepine og sykdomsfølelse. Deretter følger uro og angstanfall, krampeanfall og ofte perioder med voldsom oppførsel. I noen tilfeller inntrer lammelser og koma uten forutgående kramper. Uten behandling ender sykdommen med døden etter to til sju dager.

Rabies er en av sykdommene man kan vaksinere seg mot etter mulig smitte. Vaksinen må gis omgående, også med minimal kontakt med spytt.

Kilde: Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, helsenett.no, WHO