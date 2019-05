Sofie (27) melder VG inn til PFU

Kåre Ingebrigtsen har signert for ny klubb

Saken oppdateres.

Hun skriver i klagen at hun ble brukt av VG og Fagforbundet «til fordel for et politisk spill jeg aldri ville ta del i», ifølge Dagbladet.

Den 27 år gamle kvinnen har hevdet seg feilsitert i en VG-artikkel om den såkalte dansevideoen av henne og Trond Giske (Ap), og hun har i ettertid rettet kraftig kritikk mot VGs behandling av henne.

LES MER: VGs sjefredaktør innrømmer feil

– Mediet har skrevet et sitat jeg ikke kan stå inne for, som jeg flere ganger har prøvd å endre/fjerne, skriver hun.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser.