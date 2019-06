Kritiserer politisk overstyring av Nord universitet

Hva får vi for mye og for lite av i kostholdet? Dette er rådene

- Jeg tror vi bør bli flinkere til å holde en armlengdes avstand og bli mer bevisste på hvor grensen mellom politikerne og institusjonene går, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo til universitets- og høyskoleavisa Khrono.

Universitets- og høyskolerektorer er kritiske til politisk detaljstyring av Nord universitet. De var denne uka samlet på representantskapsmøtet til Universitets- og høgskolerådet (UHR). Der vedtok rektorene en uttalelse om autonomi og situasjonen ved Nord universitet, skriver Khrono som ikke har fått vite hva som står i uttalelsen.

Nord universitet i hardt vær

Nord universitet er et nytt universitet etter en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna i 2016. Universitetet er fordelt på ni studiesteder i Nordland og Trøndelag. Statsråden for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), har krevd tiltak for å bedre kvaliteten både på forskning og utdanning.

Universitetsrektoren i Oslo ser ikke for seg at Nybø skal troppe opp hos ham på samme måte som ved Nord universitet.

- Dette er en større utfordring for mine rektorkolleger ved mindre institusjoner, og det har jeg ikke noen sans for, sier Stølen til Khrono.

- Ikke bra å intervenere i pågående sak

- Å intervenere i en pågående sak er ikke bra. Når det gjelder Nord universitet må vi spørre oss om dette er en enkeltsak eller om dette er en utvikling som vil komme på andre områder også. Jeg synes jeg ser tegn til at politikere har mer vilje til å overstyre universitets- og høgskolesektoren. Det merkes også hvis man for eksempel endrer studietilbud eller fagportefølje. Det blir fort et tema i Stortinget, men regjeringen har vært flinke til å henvise til institusjonell autonomi, sier Svein Stølen til Khrono.

Statsråd Iselin Nybø (V) for forskning og høyere utdanning inviterte seg selv til styremøte ved Nord universitet i januar for å snakke om den alvorlige situasjonen for universitetet.

Forslag til ny studiestedstruktur

- Nord universitet har en bredde av utfordringer som jeg vil snakke med styret og ledelsen om, sa Iselin Nybø til Adresseavisen før styremøtet i januar.

I april kom rektor Hanne Solheim Hansen med sitt forslag til ny studiestedstruktur for universitetet. Hun foreslår å legge ned flere av studiestedene i Nordland, flytte sykepleierutdanningen fra Namsos til Levanger, teaterutdanningen fra Verdal til Levanger og at mange av studietilbudene i Steinkjer skal flyttes til Levanger.

Bodø og Levanger skal etter rektorens forslag bli de to eneste campusene i Nord universitet med studiesteder i Steinkjer, Stjørdal og Mo i Rana. Dette forslaget er nå ute til høring og skal behandles av universitetsstyret 26. juni.

Forslaget innebærer følgende framtidige struktur:

To campuser: Bodø og Levanger. På disse campusene skal det satses på en videre utvikling og oppbygging av Nord universitets sterkeste fagmiljøer

Studiesteder: Mo i Rana, Steinkjer og Stjørdal for spissede fagsatsinger

Utdanningssteder for distribuerte utdanninger der søkergrunnlaget er tilstede, for eksempel i Namsos og Stokmarknes

Aktiviteten ved Nesna og Sandnessjøen foreslås avviklet.

Brev fra statsråden til styremedlemmene

Forslaget skapte debatt. Statsråden selv, Iselin Nybø, valgte på nytt å gripe inn da styret i slutten av april diskuterte saken om framtidige studiesteder første gang. I et brev til alle styremedlemmene skriver hun at studiestedstrukturen må legge til rette for at alle delene av regionen har tilgang til kompetanse og arbeidskraft.

Statsråden skriver også at det er viktig at universitetet utdanner de kandidatene som arbeidslivet og regionen etterspør, og at det er viktig at flere kandidater vil kunne være i en livssituasjon med behov for å ta utdanning nær der de bor.

Og statsministeren og kulturministeren

Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Namsos i forbindelse med aksjonene mot nedleggelse der. - De kan ikke bare se på kvaliteten og doktorgradsstudier. Nord universitet har også et samfunnsoppdrag hvor de skal sørge for god, desentralisert utdanning, sa hun.

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande sa til Adresseavisen at hun ble mildt sagt sjokkert da hun fikk høre at rektor ved Nord universitet ville legge ned studietilbudene i Namsos.

- Rektors innstilling kom som et snøskred ned i hodet på oss, sa kulturministeren, som opprinnelig kommer fra Overhalla, til Adresseavisen rett etter at rektor Hanne Solheim Hansen hadde lagt fram sin innstilling til framtidig studiestedstruktur ved Nord universitet.