Frivillige og politi leter etter værfast par i Bindal

Politit har ikke vært i kontakt med de to siden de fikk melding fra dem i natt klokken 01.30, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved politiets operasjonssentral i Trøndelag. De to har med seg mobiltelefon, men trolig er det dårlig batteri som er problemet.

- De er ikke skadet eller i nød, men de var på en topptur og ble overrasket av skodde, Derfor kom de seg ikke ned, sier han.

Den første meldingen gikk ut på at de to satt fast på Fuglstadtingen, men etter å ha konsultert med folk som er lokalkjent i området virker det mer sannsynlig at de to er på Fuglstadfjellet, som ligger i nærheten.

Det har vært lav temperatur, ned i tre grader i natt, regn og vind. Politiet valgte derfor å kalle ut letemannskaper for å få berget ned de to.

- Vi har nå en politipatrulje i området og åtte frivillige. Det er blant annet mannskaper fra Røde Kors og Norske redningshunder, sier Kimo.

