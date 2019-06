To turgåere er funnet etter leteaksjon i Bindal

To menn siktet for vold mot to kvinner på Askøy

Saken oppdateres.

Røde kors har gjort funn av savnet turfølge på Fuglstadtfjellet.

- Beskrives som i god form, men en klager på en vond fot. Løftes ut av området med Luftambulansen, skriver Politiet i Trøndelag på Twitter klokken 08:39.

Politiet hadde ikke vært i kontakt med de to siden de fikk melding fra dem i natt klokken 01.30, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

- De er ikke skadet eller i nød, men de var på en topptur og ble overrasket av skodde, Derfor kom de seg ikke ned, sier han.

Den første meldingen gikk ut på at de to satt fast på Fuglstadtinden, men etter å ha konsultert med folk som er lokalkjent i området virker det mer sannsynlig at de to er på Fuglstadfjellet, som ligger i nærheten.

Det har vært lav temperatur, ned i tre grader i natt, regn og vind. Politiet valgte derfor å kalle ut letemannskaper for å få berget ned de to.

- Per nå er det Røde kors, Norske Redningshunder og luftambulansehelikopter fra Brønnøysund, i tillegg til en kjentmann som bistår politiet med søket, forteller operasjonsleder Ola Breistrand, like etter klokken åtte.

- Området har vært tåkelagt, men nå ser det ut som tåken er lettet. Vi håper derfor at Luftambulansen kan bidra til å effektivisere søket, sier Breistrand.