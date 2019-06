Historisk abortinnstramming vedtatt

Solgte for 2,1 millioner under utstillingsåpningen på Britannia

Diskusjonen på Stortinget foregikk torsdag i timevis. Stortingets vedtak innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i en nemnd.

105 stemte for vedtaket mot 64. Voteringsoversikten viser at alle regjeringspartienes representanter stemte for innstrammingen, i tillegg til 17 av 19 Sp-representanter, skriver Dagbladet. Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth var de to stortingsrepresentantene til Sp som stemte mot forslaget.

Mossleth og Sem-Jacobsen fikk selskap av samtlige av representantene til Ap, SV, Rødt og MDG, som alle stemte mot innstrammingen.

Spiss tone

Tonen i diskusjonene før avstemningen var tidvis spiss da politikerne inntok talerstolen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok opp abortinnstrammingene i Alabama, der det er innført nær total abortforbud. Han frykter at innstrammingen i Norge kan være et første steg mot flere innstramminger.

– Hvis vi løfter blikket, så ser vi at det fra høyresiden og fra religiøst hold i mange land gjøres framstøt for å innskrenke kvinners rettigheter og selvbestemmelse, sa Ap-lederen.

KrFs Geir Jørgen Bekkevold sa at han tar avstand fra det som skjer i Alabama, men at han også tar avstand fra dem som prøver å plassere den saken i norsk kontekst.

– Sammenligningen holder ikke mål. Det er ingenting som ble vedtatt i dag, som kan sammenlignes med Alabama, så det vil jeg avvise, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til Dagbladet.

Utfordret Frp

Etter mange timer med debatt torsdag kveld hadde kun én representant fra Venstre tatt ordet, og ingen fra Frp, skriver Dagbladet.

– Har de mistet stemmen eller satt kamelen fast i halsen? spurte Ap-nestleder Hadia Tajik fra talerstolen.

To timer før midnatt inntok Per-Willy Amundsen (Frp) talerstolen og talte på vegne av sitt parti.

– Jeg registrerer demonstrasjonen som var utenfor Stortinget i dag, og det engasjementet som er der ute. Og så ser jeg andre områder i samfunnet hvor vi ikke ser like mye engasjement fra den såkalte røde feministbevegelsen, sa Amundsen.

Han trakk deretter fram kvinner som blir utsatt for barneekteskap og kvinner som blir underlagt sosial og seksuell kontroll.

Reaksjoner

Den varslede abortinnstrammingen har utløst sterke reaksjoner hos mange kvinner i Norge. Årets hovedparole i 8. mars-toget var «Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene». På forhånd ble det varslet rekordoppmøte.

Venstres helsepolitiker Carl-Erik Grimstad innrømmet at den massive motstanden fra kvinnebevegelsen har gjort inntrykk på ham.

– Personlig tilhører kamp for abortloven en del av min politiske oppvåkning, sa han.

Han viste imidlertid til at det medisinske fagmiljøet i Trondheim som gjennomfører fosterreduksjoner i Norge, ønsket lovendringen.

I regjeringsforhandlingene på Granavolden fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for dette, men vant ikke fram med ønsket om å endre abortlovens paragraf 2c. Den tillater senabort ved alvorlig sykdom hos fosteret.