300 hotellgjester i Ålesund ble evakuert etter røykutvikling

Da det meste var mørkt, møtte hun Theo. Han kom inn og endret alt for Maria Thorisdottir

Andrea og Eirin mener krasjene er like spennende som resultatet

Flere Birken-løpere taklet ikke varmen - sendt til sykehus for behandling

Linda vet at mannen er fanget i en bresprekk. Hun vet bare ikke hvor

Trondheimsbedrift håper at tran og omega 3 til Kina vil bli deres store gjennombrudd

Lytter til protester: Energiministeren vil stramme inn på konsesjoner for vindkraft

Mann siktet for å ha satt i gang stor redningsaksjon i Telemark

Over 300 evakuert etter brann på hotell i Ålesund

Over 300 evakuert etter brann på hotell i Ålesund

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om røykutviklingen klokken 5.23 natt til søndag.

– Brannvesenet melder at de har slukket brannen, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter søndag morgen. Like etterpå melder de at røyken har avtatt.

Branntilløpet skal ha oppstått i et teknisk rom i 2. etasje.

Storgata ved hotellet er stengt i forbindelse med evakueringen. Operasjonsleder Erik Mikalsen i Møre og Romsdal politidistrikt sier NTB til alle evakuerte vil bli stilt opp utendørs etter etasjer.

Politiet melder på Twitter at de evakuerte nå får anledning til å ta seg inn igjen på hotellet, samles i frokostsalen i 1 etasje for opptelling der.

(©NTB)