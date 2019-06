Abbasi-søsknene gjenforent med moren sin på sykehus

Lynet slo ned i huset til Frp-politiker på Frøya: - Jeg fikk et kraftig støt, men greide å slokke flammene

De unge er «generasjon desperat» like mye som «generasjon lydig»

Han hører farger og hun kjenner jordskjelv i hele verden Se! To kyborger i Trondheim

Sivilombudsmannen refser norske myndigheter for isolasjonsbruk

Miljøbevegelsen varsler kamp mot tysk prøveboring sør for Lofoten

Regjeringen vil åpne Utsira Nord for havvind

Saken oppdateres.

Yasin, Taibeh og Ehsan Abbasi befinner seg tirsdag kveld på Akershus sykehus, der de har blitt gjenforent med moren sin. De ble kort tid etter at de landet på Gardermoen fraktet til sykehuset der moren har fått behandling etter at hun ble sendt tilbake til Norge fra Istanbul.

Onsdag skal familien etter planen transporteres til Trondheim, opplyser familiens advokat, Erik Vatne, til Adresseavisen.

- Det prioriteres nå at de får litt ro, og at de får være med moren sin på sykehus, forteller han.

LES OGSÅ: Derfor nektet afghanske myndigheter å ta inn søsknene

- Planen er at de blir i Oslo til i morgen, for så å bli transportert til Trondheim. Dette blir selvsagt vurdert fortløpende, da man må se an helsetilstanden til moren blant annet, fortsetter Vatne.

- Trenger ro

Lars Haltbrekken (SV) som har hatt jevn kontakt med familien og støttegruppa, var på Gardermoen da søsknene landet.

- De har vært gjennom en traumatisk opplevelse og de trenger nå litt ro, forteller han til Adresseavisen.

Fikk ikke reise inn i Afghanistan

Mandag kveld skulle altså Yasin, Taibeh og Ehsan Abbasi egentlig uttransporteres til Kabul i Afghanistan, men afghanske myndigheter nektet å akseptere de tre søsknene.

Adresseavisen har via en tredjepart vært i kontakt med kilder nært flyktningministeren Sayed Hussain Alimi Balkhi i Afghanistan, blant dem rådgiver Morteza Rasooli.

Kildene bekrefter at det ble gjennomført ett møte mellom afghanske parter og norske parter i går. Initiativet til møte skal ha kommet fra begge parter.

I dette møtet skal afghanske myndigheter ha sagt ifra om at de ikke kom til å godta Abbasi-familien, og dersom de ble sendt til Kabul, ville de straks returneres.

LES OGSÅ: Adresseavisen mener: Menneskelige hensyn må telle mer i asylsaker

- Familier skal ikke splittes

Grunnlaget for at de ikke ville akseptere familien skal ha vært at mor er syk.

På spørsmål om hva konkret det var med Abbasi-familien som gjør at de ikke aksepteres, er svaret fra rådgiver Morteza Rasooli:

- Familier skal ikke splittes, og en av søsknene er jente.

LES OGSÅ: Politiet bekrefter at Abbasi-barnas mor ble fraktet til Tyrkia i bevisstløs tilstand

Uttransporteringen kostet rundt tre millioner

Den totale kostnaden på transporten og utsendelsen skal ha kostet rundt tre millioner kroner. Det melder TV2.

I tillegg til flere chartrede fly til totalt 870 000 kroner, hadde politiet 18 politifolk i arbeid med uttransporteringen av Abbasi-familien.

– Vi måtte bruke to skift på grunn av situasjonen og tiden det har tatt. Totalt har transporten til Istanbul med retur tilbake til Norge kostet rundt tre millioner kroner, sier Lederen av Politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen til TV 2.

LES OGSÅ: Politikerne i Trondheim krever at Abbasi får bosettings-garanti i Trondheim