Abbasi-søsknene har landet i Norge

Cindy fikk nytt liv med migrenemedisin: - Jeg er overlykkelig over effekten, men også fullstendig blakk

DIREKTE: Hvem møter de norske lagene i Europa? Følg trekningen her

Lynet slo ned i huset til Frp-politiker på Frøya: - Jeg fikk et kraftig støt, men greide å slokke flammene

De unge er «generasjon desperat» like mye som «generasjon lydig»

Sivilombudsmannen refser norske myndigheter for isolasjonsbruk

Miljøbevegelsen varsler kamp mot tysk prøveboring sør for Lofoten

Regjeringen vil åpne Utsira Nord for havvind

De unge er «generasjon desperat» like mye som «generasjon lydig»

Saken oppdateres.

Nå skal de gjenforenes med moren på sykehuset, før de onsdag etter planen skal transporteres til Trondheim, opplyser familiens advokat, Erik Vatne, til Adresseavisen.

- Det prioriteres nå at de får litt ro, og at de får være med moren sin på sykehus, forteller han.

- Planen er at de blir i Oslo til i morgen, for så å bli transportert til Trondheim. Dette blir selvsagt vurdert fortløpende, da man må se an helsetilstanden til moren blant annet, fortsetter Vatne.

- Trenger ro

Lars Haltbrekken (SV) som har hatt jevn kontakt med familien og støttegruppa, var på Gardermoen da søsknene landet.

- De har vært gjennom en traumatisk opplevelse og de trenger nå litt ro, forteller han til Adresseavisen.

Fikk ikke reise inn i Afghanistan

Mandag kveld skulle altså Yasin, Taibeh og Ehsan Abbasi egentlig uttransporteres til Kabul i Afghanistan, men afghanske myndigheter nektet å akseptere de tre søsknene.

Adresseavisen har via en tredjepart vært i kontakt med kilder nært flyktningministeren Sayed Hussain Alimi Balkhi i Afghanistan, blant dem rådgiver Morteza Rasooli.

Kildene bekrefter at det ble gjennomført ett møte mellom afghanske parter og norske parter i går. Initiativet til møte skal ha kommet fra begge parter.

I dette møtet skal afghanske myndigheter ha sagt ifra om at de ikke kom til å godta Abbasi-familien, og dersom de ble sendt til Kabul, ville de straks returneres.

- Familier skal ikke splittes

Grunnlaget for at de ikke ville akseptere familien skal ha vært at mor er syk.

På spørsmål om hva konkret det var med Abbasi-familien som gjør at de ikke aksepteres, er svaret fra rådgiver Morteza Rasooli:

- Familier skal ikke splittes, og en av søsknene er jente.