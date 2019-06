Politiet tror Lørenskog-bortføring var fingert for å skjule drap

Disse tre følger styremøtet på Nord universitet: - Det er ikke et universitetsstyre som skal bestemme om et studiested skal legges ned

– Det er mest sannsynlig fortsatt at hun er utsatt for en alvorlig straffbar handling, men vi anser det mindre sannsynlig at vi står overfor en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er endret til at hun er drept, sier politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse onsdag.

Politiinspektøren utelukker likevel ikke at Hagen er bortført, men sier at den hypotesen er «betydelig svekket».

Politiet har kun operert med den nye hovedteorien i kort tid. Brøske understreker at det ikke er noen enkelthendelser som ligger bak det.

– Men jeg vil understreke at vi fortsatt ikke kan utelukke at vi kan stå overfor en bortføring, sier Brøske til NTB.

Mangel på livstegn

Politiet viser til den lange tiden som har gått, mangel på livstegn, valg av en lite egnet kommunikasjonsplattform til forhandling og fravær av kontakt de siste månedene.

Ifølge Brøske endrer ikke den nye hovedhypotesen i stor grad hvordan politiet arbeider med saken.

– Jeg ønsker å understreke at dette samlet sett får få konsekvenser for saken. Det gjelder både gjennomført og pågående etterforskning, sier han.

Saken har hele tiden blitt etterforsket som en alvorlig straffbar handling.

Dette er Lørenskog-forsvinningen 9. januar i år gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen (69) var forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhammar i Lørenskog ti uker tidligere.





Hagen forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober 2018.





Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (69) – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.





Politiet holdt etterforskningen hemmelig og begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse.





Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet.





11. februar ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom antatte gjerningspersoner og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det er fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon.





Politiet har ikke mottatt noen tegn på at kvinnen er i live.





26. juni opplyser politiet at de har endret hovedteori i saken. Politiet anser det mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept.





Tidligere i juni opplyste politiet at de mistenkte at Hagen var fraktet bort i en bil. Politiet har mottatt tips om en sølvgrå bil i Lørenskog samme dag som Hagen forsvant. Den er ikke identifisert.





To menn ble fanget opp av overvåkingskameraer ved ektemannen Tom Hagens arbeidsplass, Futurum. Disse er fortsatt ikke identifisert. Politiet opplyste i begynnelsen av juni at de la bort dette sporet og mente det var mindre sannsynlig at de hadde en rolle i saken.





I april ble det gjennomført nye søk i flere vann på Lørenskog på jakt etter spor. Huset og hagen til ekteparet er også undersøkt flere ganger.





Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Økokrim, Interpol og Europol. Interpol gikk i slutten av januar ut med en offentlig etterlysning.





Øst politidistrikt ba i vår om 18 millioner fra Politidirektoratet for å finansiere den omfattende etterforskningen av saken.

Boligen er bebodd

Boligen til ekteparet i Sloraveien i Lørenskog var sperret av politiet for undersøkelser under etterforskningen. Den er fortsatt av interesse for politiet.

– Det er tilsynelatende holdepunktet for hovedteorien om hvor det straffbare forholdet har skjedd, sier Brøske til NTB.

Han bekrefter at boligen er frigitt av politiet, men vil ikke kommentere om Anne-Elisabeth Hagens familie bor der.

Mulig tap av bevis

Brøske sier det er en overhengende fare for at bevis kan ha gått til spille.

– Vi mener jo at vi i disse ukene etter beste evne har forsøkt å unngå dette i størst mulig omfang, men at det kan være spor som har gått tapt kan vi ikke utelukke, sier han til NTB.

Trusselbrev

Under pressemøtet kom politiet også med nye detaljer rundt trusselbrevet som ble funnet i bolighuset på Lørenskog. De mener å ha gode holdepunkter for å vite hvor papiret er produsert og solgt, men vil ikke kommentere detaljer ytterligere.

– Vi utelukker imidlertid ikke at arket er solgt i Norge, sier Brøske.

En grå varebil, som ble observert ved boligen til ekteparet bortføringsdagen, er fortsatt ikke blitt identifisert, og den er fortsatt interessant for politiet, opplyser Brøske.

Han vil ikke kommentere om noen er siktet eller mistenkt i saken.

Ingen har hørt fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun klokken 9.14 om morgenen den 31. oktober i fjor tok en telefonsamtale til et familiemedlem. Politiet har heller ikke hørt fra personene som angivelig bortførte Anne-Elisabeth Hagen siden i vinter.