Gjorde norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale – tre siktet

«GG», «Skins» og «Noob»: Som gresk for voksne, men helt naturlig for gamerne

På et NTNU-institutt er de ansatte så uenige med hverandre at det kan bli lagt ned

Saken oppdateres.

Saken begynte å rulle i 2014 da en mann i 50-årene ble anmeldt for å ha befølt to gutter. Kort tid etter gikk politiet til aksjon mot hjemmet til mannen og hans ektemann, melder NRK.

I boligen til paret på Østlandet fant politiet det som nå regnes som norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale. De beslaglagte bildene er trolig fra hele verden. Politiet har ikke funnet bevis for at de siktede nordmennene har produsert eget overgrepsmateriale.

– Jeg har aldri vært borti lignende volum eller profesjonalitet, sier politioverbetjent Fredy Salazar, som leder for e-sporgruppen i Oslo politidistrikt.

Mer enn ti nordmenn er identifisert av politiet. Så langt er tre er siktet for oppbevaring av materiale der det begås overgrep mot barn. Den fem år lange etterforskningen er nå i sluttfasen.

En mann i Rogaland er også siktet for gjentatte fysiske overgrep mot to gutter under 14 år. En av mennene er også siktet for to tilfeller av seksuelt krenkende oppførsel mot barn. Alle de tre siktende benekter via forsvarerne å være del av et nettverk.

Flere av mennene har, ifølge NRKs undersøkelser, jobber eller fritidsverv der de har utstrakt kontakt med unge gutter. Flere av mennene politiet knytter til nettverket er straffedømte. To er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn, en er dømt for oppbevaring av overgrepsmateriale. Flere av dem jobber med datateknologi, ifølge NRK.