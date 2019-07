To menn som knyttes til pedofilt nettverk i Norge, planla å åpne barnehjem i utlandet

Saken oppdateres.

Etter at en mor overhørte i 2014 sin 12 år gamle sønn og en kamerat snakke om å bli befølt av underholdningsartisten, som nå er i 50-årene, startet politietterforskningen mot mannen og hans ektemann, skriver Aftenposten.

Politiet gikk til aksjon og gjorde beslag i det som omtales som norgeshistorien største beslag av overgrepsmateriale.

Det ble også starten på avdekkingen av et 20 år gammelt pedofilt nettverk. Det var NRK som først omtalte saken tirsdag kveld.

Under aksjonen mot ekteparet i 2014 ble det tatt beslag i en rekke telefoner, datamaskiner og harddisker. Disse beslagene ble først dekryptert i 2016. Da ble det funnet overgrepsmateriale av et stort omfang.

Planla å lære språk i tilfelle flukt

Av en fengslingskjennelse fra januar i år, kommer det frem at politiet er kjent med at ekteparet «opprettet et barnehjem» i utlandet. Ekteparet skal ha flere eiendommer i dette europeiske landet.

– I materialet som ble beslaglagt i 2014 kom vi over dokumenter om at de to planla å starte et barnehjem i utlandet. Vi innledet da et samarbeid med politiet i det aktuelle landet og det ble høsten 2018 gjort beslag både der og i Norge. I ekteparets leilighet gjorde vi da beslag som viser at den ene av de to hadde tatt opp igjen virksomheten med å lagre overgrepsmateriale, sier politiadvokat Christian Hatlo.

Av kjennelsen fra januar i år kommer det frem at det jobbes med å gjennomføre avhør av barn i landet.

19. november i fjor ble begge satt i varetekt. De har ikke villet oppgi passord til det krypterte datautstyret politiet har beslaglagt.

Ifølge politiet er innloggingene i datafilene knyttet til begges navn. Aftenposten er kjent er med at begge de to mennene er svært datakyndige og har hatt jobber knyttet til datateknologi.

Av en fengslingskjennelse fra mars i år, kommer det frem at ektemannen til underholdningsartisten sendte e-post til en annen person som tidligere er domfelt for seksuelle overgrep. I eposten sto det at vedkommende måtte lære seg et annet språk i tilfelle han måtte rømme.

79 gutter i barneskolealder

Det er tatt store beslag i kryptert datamateriale og politiet klarte først to år etter det første beslaget, å få låst det opp. Det kommer frem av kjennelsen.

Materialet er så stort at politiet ennå ikke har gått gjennom mer enn 20 prosent av det.

Videre kommer det frem av kjennelsen at politiet knytter ekteparet til 79 mulige fornærmede norske gutter i barneskolealder. Det kommer også frem at 26 av disse er identifisert. De 26 er i dag voksne.

Strafferammen for oppbevaring av overgrepsmateriale er tre års fengsel, uansett hvor store mengder materiale det dreier seg om.

– Vi setter spørsmålstegn ved at strafferammen for besittelse av så store mengder overgrepsmateriale bare er tre års fengsel, sier politiadvokat Hatlo.

En av de to mennene er nå løslatt fra varetekt.

Aftenposten er kjent med identiteten til de to mennene, som er bosatt i Oslo.

Så langt er tre personer siktet for oppbevaring av materiale der det begås overgrep mot barn. Mer enn ti nordmenn er identifisert av politiet i det politiet mener er et pedofilt nettverk.

Hemmelige symboler og spesialbygde datamaskiner

Blant materialet som ble funnet hos ekteparet var det flere millioner bilder og videoer av overgrep mot unge gutter.

– Jeg har aldri vært borti lignende volum eller profesjonalitet, sier politioverbetjent Fredy Salazar, som leder e-sporgruppen i Oslo politidistrikt, til NRK.

Etterforskningen, som startet i 2014, avdekker det politiet mener er et «avansert pedofilt nettverk».

Nettverket skal ha tatt i bruk hemmelige symboler og spesialbygde datamaskiner, mener politiet.

Erkjenner seksuell krenkelse mot to gutter

Advokat Thomas Klevenberg, er forsvarer for mannen som er løslatt fra varetekt.

– Min klient erkjenner to tilfeller av seksuell krenkelse av bagatellmessig art. Han nekter straffskyld for det elektroniske beslaget og jeg finner det utenkelig at han vil bli tiltalt for dette, sier Klevenberg til Aftenposten.

Klevenbergs klient avviser at han er med i et pedofilt nettverk.

Advokat Henrik Boehlke, som forsvarer mannen som fortsatt sitter i varetekt, sier til Aftenposten at hans klient erkjenner straffskyld for nedlasting og besittelse av det beslaglagte materialet.

– Han sitter nå frivillig i varetekt for å gjøre unna fengselsstraffen, sier Boehlke.