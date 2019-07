Brann i lokomotiv på Doverbanen

Småbarnsfamilien skal reise over 1000 mil med tog i sommer. Det er de ikke alene om

Saken oppdateres.

Klokken 16.15 onsdag ettermiddag ble meldte politiet i Innlandet om brann i et lokomotiv på Fokstua stasjon i nærheten av Dombås.

- Det er brann i et godstog. Vi har nå fått oversikt over hva som er i de forskjellige vognene, og det er ingen alvorlig brennbar last i vognene nærmest lokomotivet som nå brenner, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad ved Innlandet politidistrikt.

Noen av vognene langt bak i toget er lastet med veldig brennbart isopropanol og metanol, men det er ifølge operasjonsleder ikke fare for spredning dit.

- Isopropanolen og metanolen er så langt bak i toget at brannmennene er framme ved lokomotivet og jobber, sier hun.

Brannvesen og politi er på stedet, og brannen er fortsatt pågående. Det er ikke meldt om noen personskader, og det var kun lokfører til stede i toget.

Årsaken til brannen er fortsatt ukjent.