Barn alvorlig skadd i påkjørsel i Dyreparken i Kristiansand

Saken oppdateres.

KRISTIANSAND: Et tre år gammelt barn er alvorlig skadet etter ulykken i Dyreparken. Tilstanden er uavklart.

Administrerende direktør Per Arnstein Aamot opplyser til Fædrelandsvennen på stedet at to barn er blitt skadet i ulykken, og at et av parkens elektriske kjøretøy var involvert. Det er ikke klart om det dreier seg om en påkjørsel.

Klokken 11:50 skriver politiet på Twitter at et barn framstår som uskadet, og det andre barnet som ble fløyet med luftambulanse var ved bevissthet.

Like over klokken 13 skriver akuttmottaket ved sykehuset i Kristiansand at en gutt og en jente ble tatt imot ved sykehuset etter ulykken. Et av barna betegnes som uskadet, mens et barn er sendt til Oslo universitetssykehus Ullevål med alvorlige, uavklarte skader.

Aamot opplyser at barna er er tre og seks år gamle. Han opplyser at det eldste barnet er minst skadet, mens det yngste er sendt til sykehus med luftambulanse.

Politiet meldte om hendelsen klokken 10.41. Klokken 11.03 skriver politiet på Twitter at et barn er fraktet til sykehus med luftambulanse. I Dyreparkens pressemelding opplyser de at det andre barnet er kjørt med ambulanse til sykehus.

Disse vannborene skal ha blitt revet ned i forbindelse med ulykken. Torbjørn Witzøe

Arbeidsulykke

Fædrelandsvennens reporter opplyser at ulykken har skjedd i området ved overnattingsstedet Abra havn.

Innsatsleder Stian Pauschert i politiet opplyser at Arbeidstilsynet er involvert ettersom politiet anser ulykken som en arbeidsulykke.

– Vi har kartlagt hendelsen og snakket med vitner og involverte. Vi samarbeider med ledelsen i parken og sørger for at involverte i ulykken får den hjelpen de trenger. Vi foretar nå tekniske undersøkelser, sier Pauschert.

Han opplyser at politiet blant annet undersøker om det kreves førerkortopplæring for å kjøre kjøretøyet som var involvert i ulykken. Føreren var over 18 år.

Fædrelandsvennens reporter opplyser at mye tyder på at kjøretøyet med henger har revet med seg vannborene under takrenna på et av byggene i Abra havn. Det ønsker ikke Pauschert å kommentere.

– Jeg ønsker ikke å gå i detaljer om ulykken før detaljene er kartlagt, sier innsatslederen.

– Vi har opprettet et pårørendesenter for de pårørende og andre som var involvert i ulykken og så det som skjedde, sier administrerende direktør Per Arnstein Aamot i Dyreparken. Torbjørn Witzøe

– Det verste som kan skje

Administrerende direktør Per Arnstein Aamot sier til Fædrelandsvennen at en slik ulykke er det verste som kan skje.

– Dette er det verste som kan skje, og alle ansatte i parken tar det tungt. I Abra havn har vi 171 boenheter, og når det er fullbooket er det 7–800 personer som bor og overnatter her samtidig. Jeg er ikke kjent med at vi har hatt uhell med disse kjøretøyene siden vi startet i 2012, sier parksjefen.

Parken jobber nå for å ivareta alle involverte.

– Vi har opprettet et pårørendesenter for de pårørende og andre som var involvert i ulykken og så det som skjedde. Vårt fokus er å ta oss av de involverte besøkende og ansatte, sier Aamot.

Han opplyser at parken først ble varslet om ulykken klokken 10.37. Fire minutter senere var første førstehjelpsteam på stedet, før det andre kom til to minutter senere.

Aamot opplyser at fredag er en av årets mest besøkte dager i året.

Krimteknikere var ved 11.45-tiden på stedet for å sikre spor og gjøre undersøkelser på ulykkesstedet.