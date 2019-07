Clas Ohlson tilbakekaller vannkokere

Her har Linfield-manageren sørget for en mirakelkveld – nå inspirerer det spillerne hans til å ta RBK

Saken oppdateres.

I en pressemelding oppfordrer Clas Ohlson alle som har kjøpt Coline vannkokere før 17.juli i år om å ikke bruke produktet, og levere det tilbake til sin nærmeste butikk.

Årsaken er at butikkjeden har mottatt meldinger om at håndtaket på disse vannkokerne kan løsne.

- Vi kjenner ikke til at svakheten ved vannkokeren har medført personskader, men for våre kunders sikkerhet og for å unngå risiko tilbakekaller vi nå produktet, skriver butikkjeden i pressemeldingen.

Tilbakekallingen gjelder alle Coline vannkokere som er påført følgende batchnummere:

180771537

180971544

18121167672

18071142930

Batchnummeret finner man både under vannkannen og på bunnplaten. På kommende leveranser er feilen rett opp og dekkes derfor ikke av tilbakekallingen, opplyser Clas Ohlson.