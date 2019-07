Støre vil ha Ap-makt i alle de fire storbyene

Fylkesleder vil kaste Per Sandberg ut av Frp

– Når jeg begynner valgkampen i Stavanger, er det for å markere viktigheten av de store byene. Vi har makten i Oslo, Bergen og Trondheim. Nå vil vi ta den siste av de fire største byene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Lørdag er han på besøk i Stavanger for å sparke i gang 44 dager med valgkamp fram mot dagen da alt skal avgjøres, 9. september.

FNB kan bli jokeren

På en måling gjennomført av Respons Analyse for Stavanger Aftenblad og VG i juni, får Ap en oppslutning på 22,4 prosent. Det er 4,1 prosent svakere enn ved kommunevalget i 2015.

Støre håper likevel på å få et nytt styringsflertall i Stavanger og med det vippe ordførerkjedet av Høyre for første gang på 24 år. På siste måling har partiene som sitter i posisjon 33 mandater, mens opposisjonen bestående av Rødt, Ap, SV og MDG har 26 mandater. Likevel har posisjonspartiene gått ned med 9,1 prosent på målingene siden forrige valg.

– Det er et Ap-ledet flertall som er det viktigste. Målingene viser at det er innen rekkevidde hvis flere enn Ap gjør en god jobb under valgkampen, sier Støre.

Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) ligger an til å bli jokeren. På siste måling er de kommunens tredje største parti og kan få åtte mandater inn i kommunestyret. De kan dermed komme på vippen og avgjøre hvem som får makten i Stavanger.

Støre vil foreløpig ikke si om det blir aktuelt å samarbeide med FNB i Stavanger.

– Jeg har tillit til at førstekandidat Kari Nessa Nordtun tar kontakt med partier som har felles tankegods med Arbeiderpartiet, sier han.

356 valgkamper

Søndag reiser Støre videre til Eigersund, før Norges åttende største by, Kristiansand, står for tur.

På siste måling Respons Analyse gjennomførte for Fædrelandsvennen og VG, ligger Ap an til å gå tilbake 6,6 prosent i Kristiansand, sammenlignet med resultatet ved forrige kommunevalg. Med det ser det ut til at 42 år med borgerlig flertall vil bli 46.

– Hvor viktig er de store byene som utstillingsvindu for Arbeiderpartiets politikk fram mot stortingsvalget?

– De er veldig viktige, blant annet fordi det bor mange mennesker der, og fordi de har et spennende mangfold og en befolkning med varierte behov.

– Jeg er opptatt av å ikke spille opp motsetningene mellom by og distrikt. Vi har 356 valgkamper denne sommeren som alle har sine særpreg, og det er viktig for oss å få makten så mange av disse stedene som mulig.