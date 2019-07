Glovarm sovesal sendte 60 Norway Cup-spillere på flyttefot

Saken oppdateres.

190 fotballgutter ble natt til søndag satt til å sove i en gymsal på en skole i Oslo uten vinduer og med et dysfunksjonelt ventilasjonsanlegg, skriver VG. Men kort tid før midnatt natt til søndag fikk 60 spillere fra Vard Haugesund tilbud om å sove i et klasserom på en annen skole i nærheten.

– Det har vært så varmt her at det ikke er noen sjanse for å sove, sier oppmann Arnt Fredheim i Vard Haugesund til avisen.

Lørdag kveld vurderte oppmannen og resten av de voksne som er med Vard Haugesund, å be spillerne sove på kunstgressbanen ved skolen. Beskjeden om at det var plass på en annen skole i nærheten, førte imidlertid til at planen ble skrotet.

Lars Grimsgård i sikkerhetsavdelingen til Norway Cup sier til VG at ventilasjonsanlegget på den aktuelle skolen ble reparert lørdag formiddag, men at det tar tid før det fungerer som det skal.

– Men cup er cup, som noen pleier å si. Å sove på klasserom og i gymsal er en del av det, sier han til VG og sier videre at man tross alt ikke kan gjøre noe med været.

Varmen har også ført til at arrangøren har innført flere tiltak for at fotballspillerne skal få i seg nok væske under kampene. Cupen åpnet lørdag.