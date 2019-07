Medisinmangel kan ramme flere tusen diabetikere

Saken oppdateres.

Medisinen brukes til å senke blodsukkeret hos pasienter med diabetes type 2. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen sier til Dagens Medisin at flere apotek har gått tomme for medisinen.

– Vi får daglig telefoner fra bekymrede pasienter som lurer på hva de skal gjøre. Dette er en uheldig situasjon nå midt i sommerferien. Det kan potensielt bli mange som blir rammet. Det er umulig å oppgi nøyaktig, men det kan fort bli mange tusen, sier han til nettstedet.

Legemiddelverket har i forbindelse med situasjonen gitt utvidet adgang til å utskrive andre legemidler mot diabetes type 2. De beskriver tiltaket som et «nødtiltak» begrenset til én utlevering før pasienten settes tilbake på tidligere behandling.

Legemiddelverket skriver på sine nettsider at de jobber tett med produsenter og grossister for å skaffe Metformin til Norge for å redusere problemet mest mulig. De oppgir at mangelen er ventet å vare til 10. september.

