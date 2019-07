To biler tatt av nytt ras i Jølster – en person sett i Jølstervannet, melder TV 2

Saken oppdateres.

Én person er observert i vannet etter et nytt ras ved Jølstervannet litt før klokken 21 tirsdag kveld.

– Raset er 200 til 400 meter bredt, og har tatt med seg to biler, sier vaktleder Terje Birkeland i Alarmsentralen i Sogn og Fjordane til TV 2.

Redningsmannskaper er sendt til stedet for å lete etter mannen.

– Vi har båter i vannet og de er sendt i retning denne personen. Dette skjedde for kort tid siden, så de er nok ikke framme ennå.– Det vi vet så langt er at E39 er fullstendig vasket ut nord for Vassenden, sa vaktleder Jan Gunnar Hollevik ved Alarmsentralen Sogn og Fjordane til Bergens Tidende.

Det andre raset er gått ved Årsetelva. Det er uvisst om også veien der er skyldt bort av ras, ifølge Hollevik.

– Det står noen biler mellom de to plassene. Situasjonen er uavklart, sier vaktlederen videre.

Veien er fullstendig stengt ved Svidalsneset.

Det er uvisst hvor mange mennesker som er evakuert, melder Vest politidistrikt.

Veien er nå stengt begge veier nord for Vassenden.

Ifølge Nina Heggernes, trafikkoperatør i Statens vegvesen, er det snakk om «et stort ras».

Entreprenør var forventet å ankommr cirka klokken 17.40.

Nytt jordras ved Grimsbøen

Klokken 16.58 meldes det om at det har gått et nytt jordras like nord for Moskog ved Grimsbøen i Jølster. Entreprenør er på vei, og det er uvisst omfang av raset. Veien er stengt på stedet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Like før klokken 17.30 melder politiet at de har også har mottatt andre mindre ras og oversvømmelser i Jølster – i nærheten av de to nevnte stedene. Så langt er det opplyst at ingen personer skal være tatt av raset, men veien skal være stengt flere steder av mindre ras og vannmasser.

– Vanvittige byger

Kjersti Solheimsnes bor på en hytte en kilometer fra der veien nå er stengt på grunn av ras. Hun har kjørt opp en sidevei noen 100 meter fra raset og kan se ned på jordmassene som har rast ned over veien.

– Det er snakk om et ganske stort område. Det regnet veldig kraftig, og det var noen vanvittige byger mellom klokken fire og klokken fem. Fortsatt regner det masse, og det lyner, men det har tatt av. Det er ganske ekkelt, fortalte Solheimsnes.

For dårlig vær for helikopter

Det var klokken 16.26 at det ble meldt om et jordras over E39, like nord for Vassenden, mellom Vassenden og Svidalsneset.

Det har ikke vært personer eller kjøretøy som har blitt truffet av massene, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Brannvesenet melder om at veien er stengt på begge sider.

Nødetatene rykket ut til stedet, meldte Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet meldte først at Hovedredningssentralen hadde sendt ut et redningshelikopter.

– Det var meningen å sende ut redningshelikopter for å være føre var og bistå nødetatene hvis dette blir nødvendig. Men det er for dårlig vær i området til at vi kan fly. Vi vet ikke om det er behov for evakuering ennå, men vi har et redningshelikopter stand by i Florø som har mulighet til å gå så langt som det kan om det blir nødvendig, sier Thoralf Juva, redningsleder ved HRS.

Setter inn kriseteam om nødvendig

Ordfører i Jølster kommune, Oddmund Klakegg, forteller at rådmann, Ellen Jensen, er på vei til stedet.

– Det vil bli satt inn et kriseteam hvis dette blir nødvendig. Vi må få en oversikt over situasjonen, sier Klagegg.

Han forteller at det har vært et veldig lokalt nedbør ved Vassenden.

– Slik jeg har oppfattet det har det vært et styrtregn som har kommet veldig konsentrert. Det er nok noen små elver som har blitt veldig store på kort tid, sier Klakegg.

Flere har blitt evakuert i Jølster

Like før klokken 19.30 kunne Alarmsentralen i Sogn og Fjordane melde om at flere av dem som står mellom rasene har blitt evakuert fra bilene sine etter rasene i Jølster.

– Vi jobber for fullt med å få oversikt over de evakuerte som står mellom rasene. Vi prøver å få dem samlet og ut av området. Det er flere som nå har blitt evakuert, men jeg har ikke oversikt over hvor mange, sa Jan Gunnar Hollevik, vaktleder ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Han forteller at de har fått hjelp av sivilforsvaret, Røde Kors og flere private personer som har bidratt med båtene sine.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange båter som har blitt brukt, men flere er nå på vei, fortalte Hollevik.

Det er også en ambulanse som har blitt innesperret mellom rasene.

– Flere har fått tilsyn av ambulansepersonellet. Det er nok noen som har vært våte, kalde og litt oppskaket, sa han.

Videre forteller han at Førde, Jølster og Gloppen har satt inn kriseledelse, og at de snart vil ta over ansvaret for de evakuerte.

– Evakueringen er krevende, opplyser brannvesenet til NTB.

Oppfordrer folk til å la bilen stå

Etter at det har gått flere ras og meldes om oversvømmelser i Jølster oppfordrer Statens vegvesen bilister til å være forsiktig. Vegvesenet har også fått inn flere meldinger om steiner i veibanen flere steder i Hardanger tirsdag kveld.

– Vår oppfordring er at de som ikke absolutt trenger å dra ut på veien bør vurdere å ikke kjøre, sa Idar Sangolt like etter klokken 18.

Uværet kom plutselig innover Jølster og Førde tirsdag ettermiddag. Ifølge brannvesenet har det lenge vært tørt i området slik at jorden ikke klarte å ta til seg de store vannmengdene, skriver NTB.

Ifølge veitrafikksentralen og alarmsentralen er det fare for at det vil gå flere jordras i området.

– Det kan også rase langs fylkesvei 13 som går mellom Moskog i Førde og Dragsvik, sa Nina Heggernes i Vegtrafikksentralen Sogn og Fjordane til NTB.