To biler tatt av nytt ras i Jølster – en person sett i Jølstravatnet

Saken oppdateres.

Én person er observert i vannet etter et nytt ras ved Jølstravatnet litt før klokken 21 tirsdag kveld, opplyser brannvesenet.

Det kom først meldinger om at det var to biler som havnet i vannet, men senere opplyste vaktleder Terje Birkeland i Alarmsentralen i Sogn og Fjordane til NRK at det er snakk om én bil med en henger.

Redningsmannskaper er sendt til stedet for å lete etter mannen. Brannvesenet i Møre og Romsdal bistår med dykkere fra Ålesund.

En luftambulanse fra Førde og et redningshelikopter fra Florø har ankommet stedet, og leter nå etter en person i vannet, opplyser Hovedredningssentralen til NTB. I tillegg bidrar frivillige fra Røde Kors.

– Det søkes i området, men det er litt kaotisk akkurat nå, sier vaktleder Bjørn Magnussen i Hovedredningssentralen.

Det nye raset gikk på sørsiden av Jølstravatnet. Fylkesvei 451 mellom Vassenden og Kjøsnes er stengt som følge av raset, opplyser veitrafikksentralen vest på Twitter.

– Raset er 200 til 400 meter bredt, og har tatt med seg to biler, sier vaktleder Terje Birkeland i Alarmsentralen i Sogn og Fjordane til TV 2.

Uavklart situasjon

Hovedredningssentralen melder om at en bil med henger er tatt av raset ved Strandvollen, og at personer er observert i vannet, men understreker at situasjonen er uavklart.

– Vi er på stedet. Det er to helikoptre som søker i vannet. Røde Kors, brannvesenet og redningsdykkere bidrar. Ressursene var kjapt på stedet. Flere melder at de har sett raset og det har vært god informasjon og gode meldinger fra lokalbefolkningen, sier Bjørn Magnussen ved Hovedredningsentralen.

Veiene på begge sider av vannet stengt

Politidistrikt Vest melder på Twitter at skredet ble meldt klokken 20.45, og at raset skal være 80 meter bredt. Statens vegvesen melder at Fv. 451 er stengt for lokal trafikk og omkjøring, på grunn av flomskred.

– Så et vanvittig jordras

Kjersti Solheimsnes bor på andre siden av vannet for hvor raset gikk.

– Vi så et vanvittig jordras og en bil som kjørte inn i raset. Nå kjører det en båt bort mot stedet og det har kommet en bølge i vannet. Det ligger masse stokker og flyter i vannet, sier Solheimsnes.