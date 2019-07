Tre ras på E39 i Jølster– jordmassene har tatt veien

Saken oppdateres.

– Det vi vet så langt er at E39 er fullstendig vasket ut nord for Vassenden, sier vaktleder Jan Gunnar Hollevik ved Alarmsentralen Sogn og Fjordane til Bergens Tidende.

Det andre raset er gått ved Årsetelva. Det er uvisst om også veien der er skyldt bort av ras, ifølge Hollevik.

– Det står noen biler mellom de to plassene. Situasjonen er uavklart, sier vaktlederen videre.

Veien er fullstendig stengt ved Svidalsneset.

Det er uvisst hvor mange mennesker som er evakuert, melder Vest politidistrikt.

Veien er nå stengt begge veier nord for Vassenden.

Ifølge Nina Heggernes, trafikkoperatør i Statens vegvesen, er det snakk om «et stort ras».

Entreprenør var forventet å ankommr cirka klokken 17.40.

Nytt jordras ved Grimsbøen

Klokken 16.58 meldes det om at det har gått et nytt jordras like nord for Moskog ved Grimsbøen i Jølster. Entreprenør er på vei, og det er uvisst omfang av raset. Veien er stengt på stedet, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

Like før klokken 17.30 melder politiet at de har også har mottatt andre mindre ras og oversvømmelser i Jølster – i nærheten av de to nevnte stedene. Så langt er det opplyst at ingen personer skal være tatt av raset, men veien skal være stengt flere steder av mindre ras og vannmasser.

For dårlig vær for helikopter

Det var klokken 16.26 at det ble meldt om et jordras over E39, like nord for Vassenden, mellom Vassenden og Svidalsneset.

Det har ikke vært personer eller kjøretøy som har blitt truffet av massene, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

Brannvesenet melder om at veien er stengt på begge sider.

Nødetatene er på vei til stedet, melder Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet meldte først at Hovedredningssentralen hadde sendt ut et redningshelikopter.

– Det var meningen å sende ut redningshelikopter for å være føre var og bistå nødetatene hvis dette blir nødvendig. Men det er for dårlig vær i området til at vi kan fly. Vi vet ikke om det er behov for evakuering ennå, men vi har et redningshelikopter stand by i Florø som har mulighet til å gå så langt som det kan om det blir nødvendig, sier Thoralf Juva, redningsleder ved HRS.