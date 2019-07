Redningsaksjon på vent – geologer på vei inn i rasområdene i Jølster

«Det kan faktisk være at bunnen ennå ikke er nådd»

Saken oppdateres.

– Vi jobber nå på spreng med å skaffe oss en oversikt over situasjonen. Vi kan ikke foreta noen søk før geologer har vurdert rasområdene. De er på vei dit nå, sier lensmann Dag Fiske i Sunnfjord lensmannsdistrikt til NTB like før klokken 10 onsdag formiddag.

Situasjonen er fremdeles høyst uavklart etter at det gikk en rekke ras i Jølster kommune i Sogn og Fjordane tirsdag ettermiddag og kveld. Fem av rasene var av større karakter. Disse sperret av en rekke veier og har ødelagt flere bygg og mye infrastruktur.

E39, som er hovedveien gjennom Sogn og Fjordane, er avskåret, og en rekke mennesker er isolert som følge av dette.

Det bor over 1300 personer i området, og minst 150 personer er blitt evakuert til hotell og skoler i nærheten. Flere har også evakuert seg selv til naboer og bekjente, men politiet har ennå ikke fullstendig oversikt over hvor mange dette dreier seg om.

Vil søke etter bil

Ingen er så langt meldt skadd eller savnet, men politiet fikk tirsdag kveld melding om mulig observasjon av biler og én eller flere personer i vannet. Det er blitt gjennomført søk fra helikopter og mannskaper fra båt, men det er ikke gjort funn av verken personer eller biler.

– Vår første prioritet er å finne denne bilen som muligens kan ha inneholdt en eller flere personer. Vi vil umiddelbart starte søket etter denne og fortsette arbeidet så snart geologene har vurdert situasjonen, sier Fiske.

Mannskaper fra nødetatene, luftambulansen, redningshelikoptre, Sivilforsvaret, samt frivillige organisasjoner har vært involvert i arbeidet så langt.

Manglende mobilnett skaper bekymring

Rasene rammet også teletrafikken i området, noe som har medført at mange ikke har oppnådd kontakt med familie og venner som befinner seg der. Både Telenor og Telia har meldt om at flere basestasjoner er nede, noe som har gjort at store områder i kommunene Jølster, Førde og Gloppen er uten mobildekning.

– Den manglende mobildekningen er det store problemet her, og alt må gå på nødnett, som begrenser kommunikasjonen veldig. Vi får veldig mange henvendelser fra pårørende fra hele landet, som ikke får kontakt med familie, sier Fiske.

Politiet har blitt nødt til å lese opp over 150 navn på dem som er evakuert, over telefon, og kryssjekke navnene fra dem som er blitt etterlyst av pårørende.

– Det skaper masse ekstra jobb for politiet, og det skaper også selvsagt masse bekymring fra de pårørende, sier lensmannen.

Rundt 30 personer er ikke gjort rede for som følge av manglende kontakt, ifølge VG.

– Slik sett er det også vanskelig å definere hvorvidt noen er savnet eller ikke, sier Fiske.

Ambulanse ble innesperret

Flere biler ble innesperret på veiene mellom rasene. Folk som befant seg i disse bilene, ble nødt til å overnatte i bilene sine, ifølge politiet.

En ambulanse som kom fram mens rasene fortsatt gikk tirsdag kveld, ble sperret inne mellom rasene.

– Det var litt hell i uhell, fordi gjennom natten har vi ikke kunnet ta oss inn med helikopter. Derfor var det bra at denne ambulansen befant seg inne i området, slik at folk hadde tilgang på utstyr og ambulansepersonell gjennom natten, sier Fiske.

Det ble satt inn ekstra nattferger etter at flere veier ble stengt i rasområdene. Ifølge Vegvesenet vil det bli foretatt en ny vurdering av om veiene kan åpnes onsdag klokken 12.