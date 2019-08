Debatt: Leon (21): - Hvorfor har vi ikke buss for en tier under festivalsommeren i Trondheim?

To til sykehus etter at båt gikk på skjær i Namsos

Saken oppdateres.

Alle nødetater er på plass i Namsos etter at en båt gikk på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag. To personer er fraktet til Sykehuset Namsos, opplyste politiet i Trøndelag klokka 02.56.

– En person på land ringte politiet klokka 01.43 og fortalte om et høyt smell ute i sjøen og en motor som fremdeles gikk etterpå, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Alvorlig skadd

- Vi rykket ut med alle nødetater inkluder redningsskøyta, og var relativt raskt på stedet, forteller Johnsen til Adresseavisen.

Da nødetatene kom fram til skjæret fant de to personer i båten. Begge var hardt skadd ifølge operasjonslederen. De ble fraktet i båt til land og videre til sykehuset i Namsos.

- Det er snakk om en mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene som var om bord i båten da nødetatene kom til stedet. Motoren på båten gikk fremdeles da vi kom fram.

Politiet ønsker ikke å gå ut med bosted på de skadde ennå, legger Johnsen til.

Gjorde søk etter flere

Ifølge operasjonsleder har båten fått store materielle skader.

– Vi gjorde søk i sjøen for å forsikre oss om at det ikke var flere personer i området. Vi hadde ikke fått beskjed om andre i båten, men var usikre og gjorde et søk i den forbindelse, fortsetter Wenche Johnsen.

Like før klokken 04.45 kunne politiet i Trøndelag bekrefte at søket var avsluttet og at de hadde konkludert med at det kun var to personer i båten.

- Vi har søkt i store deler av området, og det var snakk om gode forhold i søket som gjorde at vi kom til denne konklusjonen, sier Johnsen.

Hun legger til at pårørende er varslet, og at det vil bli opprettet en sak på forholdet.

- Politi og redningsskøyta frakter båten mot land, og forholdet vil bli etterforsket.