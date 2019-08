Jørgen (27) deltar i ekstremtriatlonen Norseman for å matche romkompisen – her er tipsene for å begynne med triatlon

Saken oppdateres.

I går ettermiddag ble det kjent at Malvik-ordfører Ingrid Johansen Aune døde i båtulykken som skjedde ved Lokkaren utenfor Namsos. Politikere har uttrykt sin sorg i sosiale medier, og på Utøya holdt Ap-leder Jonas Gahr Støre en tale til minne om Aune.

- I dag samles vi i glede, men også i sorg. Derfor er det naturlig å starte med sorgen. Mange kjente Ingrid, jeg kjente Ingrid, sa Jonas Gahr Støre på talerstolen.

- Enkelt å bli begeistret

- Ingrid var lett å like, men og lett å ta på alvor. Det var enkelt å bli begeistret sammen med henne, og hun var et stort forbilde for mange unge i alle aldre.

Støre la til at Ingrid Aune både var ung, men også erfaren, og at Arbeiderpartiet sendte flere andre ordførere til Malvik for å lære av det Aune hadde gjort i kommunen.

- En av de tingene vi vil kjempe for er hele stillinger, og det er jeg glad for å snakk om i dag i Ingrids navn. Her var Ingrid i Malvik kommune en norgesmester. Jeg vet Ingrid har jobbet for dette hver dag, og det er en seig jobb med alle disse brøkene. Men hun jobbet for at denne brøken gikk litt opp hele tiden, og det er vi glade for.

- Føles så tungt og meningsløst

- Jeg husker da jeg var forsvarsminister, og Ingrid sto på talerstolen på Utøya og utfordret meg på klasevåpen. Hun gikk fram og fikk det gjennom, fortsatte Støre i talen.

- Nok en gang er en av våre beste tatt fra oss, og det føles så tungt og meningsløst. Nettopp derfor er vi her, og skal ikke bli meningsløse. Vi skal ha meninger og engasjement, for det ville Ingrid at vi skulle ha. Jeg tar med meg Ingrids engasjement med i valgkampen, og dette skal bli en kamp for Ingrid.

- La oss gjøre denne valgkampen i hennes ånd, avsluttet Jonas Gahr Støre på talerstolen.

