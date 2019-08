Tre biler brant i Oslo – politiet etterforsker

– Bygget vil bli et monument over det norske avgiftsnivået på mat- og drikkevarer

Saken oppdateres.

I alt tre biler ble ødelagt i de to brannene, opplyser Oslo politidistrikt.

Den første brannen oppsto på Grønland ved 2.35-tiden på natten. Oslo brann- og redningsetat meldte at det var en varebil som var rammet, og at det var fare for røykspredning inn åpne vinduer i bolighusene rundt.

Ved 3.55-tiden brant det på nytt. Denne gang i to personbiler i Seilduksgata på Grünerløkka. Her tok også et tre ved bilene fyr, og brannvesenet måtte slokke flammer også i dette.

– Vi antar at brannene er påtent, men har ikke fått undersøkt bilene. De er tauet inn for krimteknisk undersøkelse, sier operasjonsleder Guro Sandnes til NTB.

Hun sier at vitner muligens har sett noen løpe fra stedet, men politiet har ikke kontroll på disse personene eller hvem de er.

