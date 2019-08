Nerdekulturen er magisk. Her kan du være deg selv - eller en helt annen

For fem år siden trente han nesten ikke. Slik ble Fredrik (35) Norseman-ekspert

Mange vet ikke om den, men forskning viser at den er like trygg

- Bra vi sto på for saken i sommerferien

17-åring mistenkt for å ha kastet 6-åring fra taket på Tate Modern

For åtte år siden spilte de med Uniteds rekordkjøp – tanken hadde fått dem til å flire den gangen

Én anmeldt for ugyldig tilhenger-førerkort

Feigt å kalle en spade for innvandringskritisk

Midt under kampen grep fotballstjernen mikrofonen. Nå går budskapet verden rundt

Politiaksjonen på Jaren: – Vi kunne ikke forutse at dette skulle skje

Styrtregnet: Den tørre bakken øker fare for oversvømmelser

Kristin (33) er «verdens nest best trente» kvinne. Her er hennes treningsråd

Kvinne til sykehus etter at bil eksploderte i Eidsvoll

Skader for minst 50 millioner etter jordrasene i Jølster

Beste juli noen gang for norsk sjømat

Passasjerfall for Norwegian

Politiaksjonen på Jaren: – Vi kunne ikke forutse at dette skulle skje

Politiaksjonen på Jaren: – Vi kunne ikke forutse at dette skulle skje

Politiaksjonen på Jaren: – Vi kunne ikke forutse at dette skulle skje

Det kraftige regnet er ventet inn over Trøndelag sent i ettermiddag

Kristin (33) er «verdens nest best trente» kvinne. Her er hennes treningsråd

Saken oppdateres.

Mannen i midten av 60-årene ble skutt og drept i forbindelse med en flere timer lang politiaksjon, som skjedde etter et rutinemessig helseoppdrag.

Politiet tok i bruk elektrosjokkvåpen i et forsøk på å pågripe ham. Mannen reagerte ikke på bruken og gikk til angrep på en politimann med motorsag, noe som førte til at mannen ble skutt av politiet, opplyste lensmann på Hadeland, Geir Ballangrud Hermansen, på en pressekonferanse mandag kveld.

Politiet har sikret stedet og holdt vakthold utover natten, ifølge Avisa Hadeland.

Naboer har uttrykt at de var bekymret for mannens helse, og at han hadde spikret igjen vinduene på boligen.

– Vi har fått inn noen bekymringer tidligere, men det har ikke vært noen hendelser som kunne forberede oss på det som har skjedd, sier Hermansen.

Saken er nå under etterforskning hos Spesialenheten, og de involverte politibetjentene vil bli avhørt. Hermansen forteller at videre etterforskning av hendelsen også innebærer undersøkelser av åstedet.

– Nå kommer Spesialenheten inn siden saken omhandler våpen. Kripos vil undersøke åstedet, sier han.

Til Oppland Arbeiderblad bekrefter operasjonsleder Marianne Brun i politiet i Innlandet at Kripos vil være på stedet for å gjøre undersøkelser tirsdag.