Varm sommer ga rekord for iskremprodusent

Saken oppdateres.

Diplom-Is hadde en omsetning på over 1,1 milliard kroner i 2018. Administrerende direktør Rita Kristin Broch i Diplom-Is sier til Finansavisen at omtrent 60 prosent av salget var i sommermånedene.

– Ja, dette var absolutt en rekord. Vi har så vidt jeg kjenner til aldri solgt så mye iskrem på så kort tid, sier Broch til avisen.

Konkurrenten Hennig-Olsen kunne også si seg fornøyd med issalget i fjor, med en omsetning på 958 millioner kroner. Det er en økning på 114 millioner kroner fra året før.

Til tross for mer inntekter, endte årsresultatet i 2018 på 33,6 millioner kroner, nær en halvering fra året før. Finansavisen skriver at i årsberetningen kommer det fram at «kostnadene har økt betraktelig, og mer enn inntektsveksten». Diplom-Is sitt resultat økte i fjor med 52 millioner kroner.