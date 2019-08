Abid Raja: Som om noen skulle skyte inn i en kirke på lille julaften

RBK flytter kampstart for at flest mulig skal få med seg Åge

Venstres Abid Raja, som selv er muslim og representerer Akershus på Stortinget, sier at dette er en hendelse som har skaket alle muslimer og mange andre i Norge.

– Det er en sjokkerende handling i fredelige Norge, sier Raja. Han tar forbehold om at ikke alle detaljene om skytingen er kjent.

Det var lørdag ettermiddag at en mann kom seg inn i moskeen al-Noor Islamic i Bærum og begynte å skyte. Han ble raskt overmannen og ingen kom alvorlig til skade.

– I morgen er det id, og dette ville være som om en person gikk inn i en kirke på lille julaften og begynte å skyte, sier han.

Raja sier han selv både har bodd i Bærum og vært i den moskeen som ble angrepet.

– Det er for tidlig å si noe om motivet, men det er en dramatisk situasjon, understreker han, men legger til at all heder må gå til 75 åringen som stanset gjerningsmannen.

Dramatisk

– Det er dramatisk med skyting inne i moské i Bærum. Uansett hva bakgrunnen er, skaper dette frykt og uro blant muslimer som forbereder høytiden id. Vi sender omtanke og støtte til muslimer i Norge i dag, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i en SMS til Aftenposten.

Statsminister Erna Solberg skriver i en SMS at hun vil gi sin medfølelse med dem som var i moskeen i Bærum i dag og alle andre som er berørt. I Norge skal det være trygt å gå i moskeen, i kirken og andre gudsrom, understreker stasministeren.

Solberg holdes orientert

– Det er for tidlig å spekulere på årsaken og motivet. Det er fortsatt mye vi ikke vet om hendelsen, men politiet melder om at de har kontroll over situasjonen, og at en gjerningsmann er pågrepet, skriver hun. Statsministeren holdes orientert om situasjonen gjennom løpende rapportering fra i Justis- og beredskapsdepartementet. – Politiet må nå få jobbe med etterforskningen, og Politiets sikkerhetstjeneste PST er koblet inn, avslutter hun.

Aps nestleder Hadia Tajik skriver følgende på Facebook: «Forferdeleg å lese om skyting i moské i Bærum. I morgon er det Eid, ei viktig høytid for muslimer. Det er viktig å gje politiet ro til å etterforske og klarlegge motivet til gjerningsmannen. Varme tankar og støtte til alle som er medlemmer hjå moskeen, og andre som kjenner på frykt eller uro etter ei slik hending.»

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (A) er selv muslim og Aps innvandringspolitiske talsperson. I en SMS skriver han: «Mine tanke går til moskésamfunnet i Bærum. I morgen feirer norske muslimer id. Ingen skal oppleve seg utrygg. Jeg vet mange lokalsamfunn stiller opp for hverandre og at det også vil skje i Bærum.»

SVs justispolitiske talsperson, Petter Eide, sier han følger statsministeren i at det skal være trygt å gå i moské i Norge

– Inntil vi vet noe mer om dette er hat kriminalitet eller ei, må vi ikke spekulere i motivet. Vi må ha tillit til at politiet gjør jobben sin. Viser det seg at det er hatkriminalitet, så skal vi ta den debatten da, sier Eide.