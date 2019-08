Norsk mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter skyteepisode i Bærum

Saken oppdateres.

En person er lettere skadd etter skyteepisoden i moskeen på Bærum, opplyser politiet. En norsk mann i 20-årene bosatt i nærmiljøet er siktet for drapsforsøk.

– Mannen er siktet for drapsforsøk, sier Roar Hanssen i Oslo-politiet til VG.

En mann som tilhørte moskeen, er lettere skadd og får behandling på sykehus.

Politiet meldte først at én person var skutt inne i moskeen al-Noor Islamic Centre i Bærum, men vil ikke bekrefte at mannen er skutt lørdag kveld.

– Vi vet ikke hva som er årsaken til disse skadene. Vi kan ikke konkludere med at det har vært avfyrt skudd, sier seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt til NTB.

Norsk mann pågrepet

En norsk mann i 20-årene bosatt i nærmiljøet er pågrepet. Politiet har ennå ikke avhørt gjerningsmannen og har foreløpig ingen opplysninger vedrørende motiv.

– Gjerningsmannen er lettere skadd. Han overføres til oss når han har fått behandling av helsepersonell, sier Skjold.

Politiet har ingen informasjon om at det er andre gjerningspersoner involvert i hendelsen.

Politiet er tilbakeholdende vedrørende opplysninger knyttet til selve hendelsen inne i moskeen. Bakgrunnen er at de ikke ønsker å påvirke vitnebeskrivelser.

Politiet vil ikke bekrefte at gjerningsmannen hadde våpen og ammunisjon på seg da han ble pågrepet.

Ifølge forstander Irfan Mushtaq i moskeen var gjerningspersonen kledd i uniform og hadde to hagle-lignende pistoler da han kom inn i moskeen, og at han begynte å skyte rundtseg, skriver Aftenposten. Det skal ha vært rundt sju personer til stede under bønnen, men det vil ikke Skjold bekrefte.

- Ikke kjennskap til uniform

– Vi har registrert at det verifiserer informasjon om en uniform, men dette har vi ikke kjennskap til, sier Skjold.

Politiet bekrefter at det var personer inne i moskeen som fikk kontroll på gjerningsmannen i 20-årene.

–Selve pågripelsen av mannen foregikk uten dramatikk. Den var rask og effektiv, sier seksjonslederen.

Politiet har hatt kontakt med mannen tidligere, men ønsker ikke å kommentere det ytterligere. De bekrefter at de har sikret mulig nettaktivitet fra gjerningsmannen.

– Vi sjekker om det finnes andre som sympatiserer med dette og er aktive, sier Skjold.