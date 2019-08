Politiet: – Det er en norsk borger med norsk bakgrunn som er pågrepet. Han er bosatt i nærmiljøet.

Saken oppdateres.

– Oslo politidistrikt har etter en melding klokken 16.07 rykket ut med store mannskaper til moskeen, der melding om at det var løsnet skudd. Det var uvisst hva som var skjedd, sa avdelingsleder Rune Skjold på pressekonferansen på politihuset lørdag kveld, skriver Aftenposten.

– Da vi kom dit, var det en person som de som var der hadde overmannet. De hadde kontroll på gjerningspersonen.

De har ikke detaljer om hendelsesforløpet og kan ikke bekrefte hvorvidt det ble løsnet skudd.

Politiet sier følgende om gjerningspersonen.

– Det er en norsk borger, med norsk bakgrunn, han er bosatt i nærmiljøet.

De sier at de har hatt kontakt med ham tidligere, men sier ikke at han har kriminell bakgrunn.

Vil sikre id-feiring

– Vi setter inn en god del ressurser for å se om vi kan få kontroll på situasjonen. Vi jobber både ute og inne hva som er årsaken til dette er.

Politiet sier at de vil undersøke hvorvidt den pågrepne har vært aktiv på forum på internett.

Skjold sier at de vurderer om det er behov for å sette i verk tiltak i forbindelse med muslimenes høytid id søndag, men sier at de ikke har noen opplysninger som skulle tilsi at det var utrygt å gå i moskeen søndag.

– Vi setter inn det vi kan for å sikre id-en. Vi kjører inn med det muligheter for informasjon som vi trenger. Vi har ingen opplysninger om at det skal være noen fare med id, sier Skjold.

Politiet meldte om hendelsen klokken 16.42 lørdag ettermiddag. Store politistyrker og flere ambulanser ble sendt til Al-Noor Islamic Centre i Ringeriksveien i Bærum.

En person med skytevåpen hadde tatt seg inn i moskeen. Ifølge vitner klarte personer inne i moskeen å overmannen gjerningspersonen. Et person skal være lettere skadet. Politiet sier at de ikke tror det er flere involverte.