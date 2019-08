Forsvarer: – Han vil fortsatt ikke snakke med politiet

Saken oppdateres.

– Jeg er på vei til Oslo, og vil møte ham når jeg kommer fram i kveld. Han har foreløpig valgt å ikke forklare seg, og det er ikke noe poeng å starte opp avhør så lenge han ikke ønsker det, sier advokat Fries til NTB.

Hun understreker at hennes klient har rett til å ikke forklare seg, og dermed kan benytte seg av denne retten. På spørsmål om det betyr, slik hun ser det, at det ikke vil bli aktuelt med avhør i kveld, svarer advokaten følgende:

– Politiet har blitt orientert om at min klient ønsker å benytte retten til ikke å forklare seg, og da regner jeg med at politiet respekterer det.

Mannens forsvarer vil ikke si noe om hvordan han forholder seg til siktelsen, men sier hun vil bruke tid på å sette seg inn i saken og den pågående etterforskningen.

Fakta om moskéskytingen og drapet i Bærum * Lørdag ettermiddag klokken 16.07 meldte politiet om skyting på Al-Noor Islamic Centre i Bærum. * Personen som ringte inn, snakket veldig dårlig norsk, og politiet oppfattet ikke først trusselnivået som veldig høyt. * Da politiet ankom moskeen, fikk de kontroll på én gjerningsmann. Mannen – en ung norsk statsborger tidlig i 20-årene – ble pågrepet med hjelp fra personer tilknyttet moskeen. Han er siktet for drapsforsøk for hendelsen. * To våpen ble funnet inne i moskeen, men det er foreløpig ikke bekreftet hva slags våpen det er snakk om. Politiet har bekreftet at flere skudd ble avfyrt inne i moskeen. * Ingen ble alvorlig skadd i skyteepisoden, men en mann som tilhørte moskeen ble sendt til sykehus med lettere skader. * Lørdag kveld rykket politiet ut med store styrker til en adresse på Eiksmarka i Bærum. Der fant de en ung kvinne død. Dødsfallet ble satt i sammenheng med hendelsen ved moskeen tidligere på dagen. * Mannen i 20-årene er siktet for drap på kvinnen, som ifølge politiet er stesøsteren til den siktede mannen. Mannen har hatt tilhold i boligen der kvinnen ble funnet død. * Politiet uttalte lørdag kveld at de hadde funnet flere innlegg fra gjerningsmannen på internett, og at dette vil bli undersøkt videre. De har ennå ikke oversikt over gjerningsmannens motiv. * Hendelsen ved moskeen blir etterforsket som et forsøk på en terrorhandling, og politiet sier de vurderer fortløpende om de skal utvide siktelsen. * Det ble gjennomført et kort avhør av siktede natt til søndag, men han ønsket ikke å forklare seg for politiet. Det vil bli gjort nytt forsøk på avhør i løpet av søndag, ifølge politiet. * Søndag blir høytiden id feiret blant norske muslimer, og store politistyrker har møtt opp utenfor moskeer over hele landet – som et forebyggende tiltak. (Kilder: NRK, VG, Dagbladet, Aftenposten, politiet)

– Det er viktig for meg å få oversikt over saken. Det har nylig skjedd, og jeg har ikke fått noen dokumenter ennå. Jeg skal sette meg inn i etterforskningen og så skal jeg ha ordentlige samtaler med klienten min. Så får vi se hva som skjer videre, sier hun.

Politiet sier på sin side at de håper å få til et avhør søndag kveld med mannen i 20-årene som er siktet for drap og drapsforsøk.

– Politiet ønsker selvfølgelig at han skal forklare seg og oppfordrer han til det, men hva han velger nå i kveld vet vi ikke enda, sier politiinspektør i Oslo-politiet Grete Lien Metlid til NTB.

Hun legger til at siktede foreløpig ikke har ønsket å forklare seg, og at det planlagte avhøret har blitt utsatt

Siktet for drap på stesøsteren

Oslo politidistrikt opplyste i en pressemelding søndag ettermiddag at det er stesøsteren til den siktede mannen i 20-årene som ble funnet død i en bolig i Bærum lørdag kveld.

Politiet har tidligere vært tilbakeholdne med å utdype detaljer rundt hvem offeret var eller hvilken relasjon det var mellom henne og siktede.

Fornærmede fra moskeen har fått oppnevnt advokat Abdul-Satar fra advokatfirma Actio. Familien til avdøde har så langt ikke fått oppnevnt bistandsadvokat, heter det i pressemeldingen.

Forsøk på terrorhandling

– Etterforskningen har gitt oss en bedre oversikt og mer informasjon som gjør at vi nå etterforsker dette som forsøk på terrorhandling, sier fungerende enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Skjold.

Det var like etter klokken 16.00 lørdag at det ble meldt om skyting ved moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum. En mann i tidlig 20-årene er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen, samt siktet for drapet på stesøsteren. Hun ble funnet død i et hus i Bærum lørdag kveld. Hendelsene ses i sammenheng.

LES OGSÅ: Politiet: Moskéskytingen i Bærum var et forsøk på en terrorhandling

Politiet bekreftet på en pressekonferanse søndag ettermiddag at det ble avfyrt flere skudd ved moskeen, og de har funnet våpen på stedet. De ønsker ikke å gå ut med informasjon om hvilke våpen som ble brukt eller hvor mange skudd det var snakk om.

Politiet jobber tett med PST og opplyser at de vil ta en løpende vurdering på om siktelsen skal endres.

– Han er siktet for drapsforsøk, drap, og vi tar løpende stilling til eventuelt å endre siktelsen til terrorhandling, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

LES OGSÅ: Dette vet vi om den siktede mannen i tyveårene etter moskéskytingen i Bærum

Økt sikkerhet

Politidirektoratet har bedt alle politidistrikt iverksette forebyggende tiltak i forbindelse med feiringen av den muslimske høytiden id etter skyteepisoden.

– Vi har ikke fått meldinger om noen uønskede hendelser i forbindelse med dagens arrangementer. De fleste store arrangementer ser ut til å være over, men vi vil fortsatt ha høyere beredskap, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen.