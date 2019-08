Bærum-ordfører: – Det handler om å trygge det muslimske miljøet

Saken oppdateres.

– Det handler om å trygge det muslimske miljøet, moskeen og være i tett dialog med menigheten. Vi er jo selvfølgelig i tett dialog med politiet fortløpende også. Så gjelder det også en god ivaretakelse overfor familien som er rammet, sier ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog (H) til NRK.

Målet med møtet, som startet klokken 8, er å planlegge veien videre etter drapet og den mulige terrorhandlingen lørdag.

– Vi har et kriseteam og er en stor kommune med mye kompetanse, det er viktig for oss å være på tilbudssiden, sier Krog.

Hun understreker at det er mange skolekamerater som har mistet en venn og at folk er i sjokk. Søndag kveld åpnet Eiksmarka kirke for folk i nærmiljøet som ville møtes, og over hundre mennesker møtte opp.

Rammer et stort nabolag

Det var like etter klokken 16 lørdag at det ble meldt om skyting i moskeen på Skui i Bærum. 65-åringen Mohamed Rafiq klarte imidlertid å legge gjerningsmannen i bakken, og ingen ble alvorlig skadd.

Politiet har bekreftet at det ble avfyrt flere skudd, men vil ikke si noe om hvor mange eller hva slags våpen som er brukt.

I tillegg drapsforsøk etter skytingen i moskeen, er en mann i 20-årene siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster som ble funnet død i et hus i Bærum lørdag kveld.

– Dette rammer familier, klassekamerater, et stort nabolag. Dette gjør vondt. Dette smerter. Vi er veldig preget, sier Hammer Krog til VG.

Fengslingsmøte

Samme dag som krisemøtet holdes i Bærum, framstilles den siktede for varetektsfengsling. Fengslingsmøtet starter klokken 13 mandag. Politiet vil begjære at et holdes for lukkede dører.

Politiet vil be retten varetektsfengsle den siktede 21-åringen i fire uker.

