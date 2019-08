To mistet førerkort etter kontroll

Her trener RBK-klippene for fullt igjen

PST mottok tips om Philip Manshaus (21) for ett år siden. – Det er vårt oppdrag å forebygge terror. Det har vi ikke lykkes med i dette tilfellet.

Skolen hadde formell samtale med terrorsiktet etter at elev ytret bekymring

Solberg mener faren har økt for «no deal»

Saken oppdateres.

– Vi gjorde flere og grundige undersøkelser av ham. Men vår vurdering den gang var at det ikke var grunn til å gå videre. Det er vårt oppdrag å forebygge terror. Det har vi ikke lykkes med i dette tilfellet, sier seksjonsleder i PST, Arne Christian Haugstøyl, til Aftenposten.

Haugstøyl sier at han gjerne skulle sett at de forfulgte tipset grundigere.

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag ble det kjent at PST fikk tips om terrorsiktede Philip Manshaus (21) for omtrent ett år siden. Tipset beskrives som «nokså vagt».

– Det ble undergitt en konkret vurdering, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under en pressekonferanse mandag.

Tipset skal ifølge Sjøvold ikke ha vært av en slik art at det indikerte at Manshaus planla en konkret terrorhandling. Sammen med Oslo-politiet besluttet de derfor å ikke følge opp tipset videre.

LES OGSÅ: Folkehøyskole på Fosen fikk bekymringsmeldinger om draps- og terrorsiktede

På spørsmål om hva PST tenker om dette i dag, svarer Sjøvold at det alltid er vanskelig å ta den vurderingen i ettertid, men at han må forholde seg til at det ble gjort en kvalifisert vurdering på tidspunktet tipset kom inn.

PST-sjefen sier han ikke vet om politiet snakket med Manshaus etter tipset. Han vil heller ikke svare på hvor tipset kom fra, eller hvorvidt Manshaus er en del av et større nettverk.

PSTs trusselvurdering

– Vi ser at det er flere høyreekstreme grupperinger på internett, som oppfordrer til bruk av terror, sa Sjøvold under pressekonferansen.

Han understreket at PST ikke har hatt indikasjoner på et forekommende angrep, selv om det generelle trusselnivået i Norge ble satt til moderat i mai. «Moderat» er det tredje av fem trusselnivåer.

PST innført i mai i år en ny terrortrusselskala. Hensikten med skalaen er å formidle PSTs vurdering av den generelle terrortrusselen mot Norge. PST sa under mandagens pressekonferansen at dagens trusselnivå er uendret.

Politiets teori: Kjørte stemorens bil til moskeen

VG skriver at Politiets sikkerhetstjeneste har varslet politidistriktene om en negativ utvikling i de høyreekstreme miljøene over tid.

Kilder opplyser til avisen at meldinger om den negative utviklingen ble formidlet internt tidligere i sommer.

I den offentlige vurderingen som ble presentert i februar, sa PST at trusselbildet var preget av en stabil og varig utvikling. Ekstreme islamistiske grupper ble regnet som den mest alvorlige terrortrusselen.

Ekspert: Ikke overrasket over moské-skytingen