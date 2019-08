Politiet frigir navnet til den drepte 17-åringen

Her trener RBK-klippene for fullt igjen

Saken oppdateres.

- Vi har hatt tett dialog med den avdøde 17-åringens familie og frigir nå navnet hennes. Det var Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, sier Pål-Fredrik Hjort Kraby politiadvokat Oslo politidistrikt under politiets pressekonferanse på Grønland i Oslo mandag klokken 17.30.

Ihle-Hansen var stesøster til Philip Manshaus som er siktet for drapet på henne i tillegg til å være siktet for terror mot en moske i Bærum lørdag.

Kom til Norge som 2-åring

Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble født i Jiangxi i Kina 18. Juni 2002. Hun ble adoptert fra Kina da hun var 2 år gammel.

Hun har vært registrert på samme adresse som far og Philip Manshaus på Eiksmarka.

Hun har tidligere vært med i Ramstad turn og gått på rideskole ved Bærum rideklubb, men har ikke vært disse stedene i de senere årene. Det skriver NRK på sine nettsider.

Den drepte ble funnet i familiens hjem på Eiksmarka i Bærum. Siktede ble pågrepet etter terrorhandlingen mot moskeen.

Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere mer rundt hvordan drapet skjedde.

Har video fra hendelsen

- Han bar under hendelsen en hjelp på seg hvor han hadde festet et go pro-kamera. Fra det har vi sikret viktig bevis, sa Kraby under pressekonferansen i Oslo.

Politiet sier de venter på svar fra rettsmedisinerne på når drapet skjedde.

Videre opplyser politiet at siktede 21-åringen hadde en del våpen og sier de har grunn til å tro at flere av disse var lovlig registrerte på den husstanden han var en del av.

- Det er en del av etterforskningen hvilke av disse våpnene som var lovlige og hvilke som ikke var det, sa politiadvokaten.

Ifølge politiet var det hovedsakelig snakk om jaktvåpen.













Les også: Skolen hadde formell samtale med terrorsiktet etter at elev ytret bekymring

LES OGSÅ: Manshaus begjærte seg løslatt i fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag

Les også: Philip Manshaus møtte forslått i retten

LES OGSÅ: Dette vet vi om den siktede

Les også: Ekspert: Ikke overrasket over moské-skytingen

Les også: - Moskéskytingen i Bærum var et forsøk på en terrorhandling, sa politiet søndag