Saken oppdateres.

Advokaten opplyser til NTB at politiet mandag formiddag bekrefter at siktelsen mot hennes klient blir utvidet. Hun understreker at mannen ikke erkjenner straffskyld.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet opplysningene om at siktelsen blir utvidet, men varsler at det vil komme ny informasjon senere mandag formiddag.

Tidligere lød siktelsen på drap og drapsforsøk.