Terrorsikede varetektsfengslet i fire uker

Her trener RBK-klippene for fullt igjen

Saken oppdateres.

Oslo tingrett har besluttet at draps- og terrorsiktede Philip Manshaus skal varetektsfengsles i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon.

21-åringen vil i samtlige uker være underlagt brev- og besøksforbud.

Dermed har retten tatt påtalemyndighetens begjæring til følge, og ifølge kjennelsen er det etter rettens syn reell og konkret fare for at den siktede vil forsøke å fjerne spor eller påvirke vitner eller eventuelle medskyldige i saken, dersom han ikke varetektsfengsles.

Fare for gjentakelse

I kjennelsen kommer det også fram at retten mener det er sterk grad av sannsynlighet for at den siktede 21-åringen vil begå nye lovbrudd av samme karakter dersom han ikke fengsles.

Begjærte seg løslatt

Philip Manshaus er siktet for drap og terrorhandling, etter først ha vært siktet for drap og drapsforsøk. Han er siktet for å ha tatt livet av sin lillesøster (17) og for terrorangrepet mot al-Noor moskéen i Bærum.

Siktede erkjenner ikke straffskyld og har så langt nektet å forklare seg for politiet. Han begjærte seg også løslatt da fengslingsmøtet startet mandag klokken 13.

Mannens forsvarer, Unni Fries, forklarte begjæingen slik til journalistene utenfor rettssalen:

– Han ønsker ikke å sitte i fengsel, sa Fries til journalistene utenfor rettssalen.

Politiet i Oslo varsler at de blir en oppdatering om terrorsaken på politihuset på Grønland klokken 17.30.

Blåveiser



Ansiktet hans var hovent og fylt med blåmerker, noe som kan være et resultat etter basketaket han havnet i etter at han hadde tatt seg inn i Al-Noor Islamic Centre lørdag.





