Terrorsiktede Manshaus tydelig forslått – smilte da han ankom retten

Her trener RBK-klippene for fullt igjen

Saken oppdateres.

Fengslingsmøtet for draps- og terrorsiktede Philip Manshaus er i gang i Oslo tinghus. 21-åringen har merker og hevelser etter slagsmålet i moskeen han angrep.

Rettsmøtet der terrorsiktede Philip Manshaus (21) blir framstilt for varetektsfengsling skal gå for lukkede dører, har Oslo tingrett bestemt.

Samtykket til fotografering

21-åringen bar tydelig preg av basketaket mellom ham og personene som overmannet ham da han gikk inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag, etter å ha avfyrt skudd. Basketaket skal ifølge NRK ha vart i om lag 20 minutter, før politiet kom.

Ikledd blå joggedress og med blåveiser rundt begge øyne snudde han seg mot publikum og smilte før retten ble satt. Manshaus meddelte på forhånd at han ville samtykke til fotografering.

Før terrorangrepet lørdag la en person i Manshaus' navn ut om lag 20 bilder, som angivelig skal vise Manshaus i ulike aldre, fra han var nyfødt til i dag.

Påtalemyndigheten vil be om fire ukers varetektsfengsling, hvorav to i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud. Han er siktet for terror, og for drapet på sin 17 år gamle adopterte stesøster.

Utvidet siktelsen

Politiet bekreftet mandag morgen at siktelsen mot Manshaus etter moskéskytingen og drapet i Bærum lørdag utvides til å også omfatte en terrorhandling.

Dermed er han nå siktet for drap og terrorhandling, etter først å ha vært siktet for drap og drapsforsøk. Han er siktet for å ha drept sin 17 år gamle stesøster, som lørdag ble funnet død i boligen de to delte.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, opplyser til NTB at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld.

Fengslingsmøtet finner sted i Oslo tingrett mandag klokken 13. Påtalemyndigheten begjærer lukkede dører av hensyn til fare for bevisforspillelse, da Manshaus til nå har valgt å ikke avlegge forklaring.

Påtalemyndigheten ber om fire ukers varetektsfengsling med full isolasjon, medieforbud og brev- og besøksforbud.

