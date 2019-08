- Tomheten og sorgen er ikke til å bære

Løkberg etter første Viking-økt: – Jeg er veldig klar for å bidra

Saken oppdateres.

Lørdag ble 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen funnet død i huset der hun bodde på Eiksmarka i Bærum, etter at stebroren Philip Manshaus (21) tidligere samme dag gikk inn i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui og begynte å skyte.

Stebroren er siktet for terror og for drapet på søsteren.

Les også: Politiet frigir navnet til den drepte 17-åringen

Takker for støtten

I en uttalelse beskriver familien de siste dagene som vanskelige og kaotiske. Familien sier at tapet av datteren ikke er til å bære.

– Johanne er fratatt sin fremtid, og tanken på alt hun ikke får oppleve, gir oss en sorg som ikke er til å bære, heter det i en uttalelse fra familien referert av Budstikka.

Familien takker for støtten fra familie, venner, naboer og skole. De beskriver datteren som elsket, klok, reflektert og med mange fremtidsplaner.

Les også: NRK: – Var medlem av skyteklubb

Kondolanseprotokoll

Ihle-Hansen skulle starte i 2. klasse på Sandvika videregående skole neste ute. Tirsdag ble det lagt ut kondolanseprotokoll for henne på skolen.

– Vi gjør dette som et tilbud til elevene og for å gi dem en mulighet til å skrive en siste hilsen. Deretter vil vi gi kondolanseprotokollen videre til foreldrene hennes, sier rektor Ann Hege Wilsbeck Jerve ved Sandvika videregående skole.

Les også: Terrorsikede varetektsfengslet i fire uker

Flere medelever og venner av 17-åringen var til stede på skolen da kondolanseprotokollen ble lagt ut.

– Det er helt uvirkelig at en av våre er borte, sier elevrådsleder Jakob Lie Tønnesen til Budstikka.

Han skulle begynt på samme trinn som 17-åringen og var på skolen tirsdag formiddag sammen med nestlederen i elevrådet, Herman Sætre, for å skrive noen minneord.

Sandvika videregående skole holder dørene åpne hver dag mellom klokken 9 og 15 denne uken. Det vil være rådgivere og helsesykepleier til stede. Politiet vil også være tilgjengelig på skolen fra klokken 12.

Mobiliserer

Bærum kommune har mobilisert ressurser knyttet til skoler og nærmiljøene for å ta vare på de unge og berørte etter angrepet mot moskeen på Skui og drapet på jenta lørdag. 21-åringen som er siktet for handlingene, var folkeregistrert på samme adresse som søsteren i en bolig på tettstedet Eiksmarka.

Søndag ble Eiksmarka kirke åpnet på kveldstid. Ungdomsklubben på Østerås skole er også blitt åpnet ekstra for ungdommer og andre som ønsker å søke sammen.

Mandag var det krisemøte i Bærum kommune. Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) opplyste at deler av kriseteamet med mangfoldsansvarlig, skolesjefen, beredskapsleder, samt politisk og administrativ ledelse gikk gjennom det tragiske døgnet.

Tre menigheter

Det er tre muslimske menigheter i Bærum kommune, og de er nå i gang med å planlegge hvordan det skal arbeides framover, blant annet med sikkerhet og med ordskiftet.

– De kjenner veldig på det de opplever som et tøft offentlig ordskifte mot muslimene i Bærum. Det gjelder ikke bare muslimer, det gjelder også andre religiøse minoriteter. Menighetene skal ikke gå og være engstelige for hva som kan skje. Vi skal høre hva de ønsker seg for å fysisk trygge moskeene og ha en dialog med politiet om dette, sier ordfører Krog.

