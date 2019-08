Krever at Ap forplikter seg på byutvikling

90 prosent færre blåbær enn for to år siden

Saken oppdateres.

I år har det vært en sjeldent dårlig blåbærsesong, sier økolog Stein Joar Heggland ved Høgskulen på Vestlandet til NRK.

Han har forsket på blåbær i flere år.

Lite bær

I toppårene har forskerne sett i gjennomsnitt 150 bær per kvadratmeter i områder de har undersøkt. I år er det under 30, og noen steder ned mot 20 bær.

– Det var ikke et toppår i fjor heller, men i år gikk det veldig langt ned. Det så bra ut med tidlig blomstring, men så kom nattefrosten, sier han.

Dette førte til frostskader på blomstene, og flere er brune og visne.

Beskyttes av snø

Klimaendringene får mye av skylden. De skaper utfordringer for blåbærene fordi det blir kortere vintre og mindre snø, ifølge Heggland.

– Snøen er viktig for å beskytte plantene, og dersom våren starter tidligere, er dette med frostskade på blomster et økende problem, sier han.

Blåbærene vil ikke forsvinne helt, men det kan bli færre i framtida. Det kan få konsekvenser for både dyr og insekter.

Ringvirkninger

Planten er viktige for insekter som pollinerer og som mat for hjorten og sommerfugllarver, og bærene er viktige for fugler og andre organismer.

– Hvis de ikke får nok mat, kan det bety reduksjon i populasjonene. Man får det som kalles kaskadeeffekt – noe skjer med plantene, så påvirker det dyr og insekter.