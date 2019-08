Polititeori: Tror stesøsteren kan ha prøvd å stanse terrorsiktede Philip Manshaus før hun ble drept

Mann i 20-årene siktet for seksuelle overgrep mot barn under 16 år

Saken oppdateres.

Philip Manshaus (21) har fire dager etter at han ble pågrepet, fortsatt ikke latt seg avhøre, opplyser politiadvokat Fredrik Hjort Kraby på en pressekonferanse onsdag. Det skriver Aftenposten.

21-åringen er siktet for drap og terrorforsøk. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker, to av dem i full isolasjon,

Det er rundt 50 etterforskere fra politiet som jobber med saken, forteller Kraby. Politiet går blant annet gjennom alle Manshaus lagringsenheter, PC og mobil, samt informasjon om ham på nettet.

– Det er grunn til å tro at han innhentet mye av sin kunnskap og sine holdninger derfra, sier Kraby.

Ukjent dødsårsak

Politiet jobber nå med å finne ut når Manshaus' stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble drept. Det er et tidsrom på to timer hvor drapet kan ha skjedd, opplyser Kraby.

Han vil ikke si noe om dødsårsaken ennå, eller om de to var alene i huset da drapet skjedde.

– Vi har mottatt en foreløpig obduksjonserklæring og venter på den endelige. Det tar erfaringsmessig en måned og kanskje mer. Når vi får den vil vi kunne gå ut med det, sier Kraby.

Kraby bekrefter at en av hypotesene politiet jobber ut fra, er at Johanne Zhangjia Ihle-Hansen prøvde å stanse stebroren.

– Vi har all grunn til å anta at angrepet mot moskeen var planlagt, men har mindre informasjon om drapet og om det var planlagt eller ikke, sier politiadvokaten.

Snakker med omgangskrets

Politiets etterforskning går også ut på å gjennomgå videomateriale av siktedes bevegelser i timene før han tok seg inn i moskeen i Bærum.

Kraby ønsker ikke å si hvor lang GoPro-videoen som Manshaus selv filmet, er. Han vil heller ikke kommentere hvor mange våpen som skal ha blitt benyttet av den siktede 21-åringen.

Etterforskerne snakker også med omgangskretsen rundt den siktede Bærumsmannen, deriblant medelever fra Fosen folkehøyskole.

Flere av Manshaus’ klassekamerater fra skolen har tidligere uttalt at de opplevde at den terrorsiktede mannen hadde et gammeldags kvinnesyn. I diskusjoner skal han ha sagt at han trengte våpen for å beskytte seg.

