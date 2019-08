Terrorsiktede Philip Manshaus vil likevel la seg avhøre

Politiet tilbakeviser kaprings-rykter etter at fly med utagerende passasjer måtte sikkerhetslande i Stavanger

Saken oppdateres.

Det er foreløpig ikke avklart når eventuelle avhør vil finne sted.

Nyheten kommer like etter det ble kjent at politiet vil vurdere å kreve tvangsinnleggelse av Manshaus for rettspsykiatrisk vurdering.

– Dette er noe vi vil ta stilling til ganske raskt. Det er viktig å komme i gang med denne vurderingen, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til TV2

Ikke latt seg avhøre

Terror- og drapssiktede Philip Manshaus (21) har så langt ikke villet forklare seg etter at han lørdag gikk inn i Al-Noor Islamic Centres moské og løsnet skudd. Senere samme dag ble Manshaus' 17 år gamle stesøster Johanne Ihle-Hansen funnet drept i boligen hvor de begge var folkeregistrert. Søsteren ble adoptert fra Kina da hun var to år gammel.

Manshaus har motsatt seg å bli observert av rettspsykiater.

Må få ja i tingretten

For å tvangsinnlegge Manshaus for rettspsykiatrisk vurdering trenger politiet en kjennelse fra tingretten. Ifølge politiadvokaten er det sentralt i etterforskningen å avklare den draps- og terrorsiktede bærumsmannens psykiske helse.

Manshaus forsvarer, advokat Unni Fries, ønsker ikke å kommentere saken, skriver TV 2.

Mandag ble 21-åringen varetektsfengslet i fire uker, hvorav to i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud. Manshaus er siktet for terror og for drapet på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen. Han erkjenner ikke straffskyld.

To hovedteorier for motiv

Politiet arbeider med to hovedteorier om hva som var Philip Manshaus' motiv for drapet på sin stesøster, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

– Den ene teorien er at Ihle-Hansen oppdaget hva broren var i ferd med å gjøre, og forsøkte å stoppe ham. Den andre teorien er at drapet er direkte knyttet opp mot etnisitet. Vi kan godt kalle det hovedteorier, sier politiadvokaten til NTB.

Politiet har tidligere opplyst at det er et tidsvindu på to timer da drapet kan ha skjedd. Politiadvokaten ønsker ikke å gå nærmere inn på Ihle-Hansens dødsårsak.

Familien avhørt

Samtlige av Manshaus familiemedlemmer er nå avhørt. Politiet har også avhørt flere i hans omgangskrets og vitner som har meldt seg i saken, ifølge Kraby.

Rundt 50 politifolk etterforsker angrepet på Al-Noor-moskeen og drapet på Johanne Ihle-Hansen. En sentral del av etterforskningen skjer på ulike fora og kanaler på internett.

– Vi antar at det er der mye av hans radikalisering har funnet sted. I åpne og lukkede fora kan han ha funnet meningsfeller, og det er nærliggende å tro at det kan ha skjedd gradvis, sier Kraby.

